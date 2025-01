Insider fornisce aggiornamenti sul futuro di Aaron Rodgers

Anche se i New York Jets potrebbero essere vicini ad assumere un nuovo allenatore e direttore generale, devono ancora capire cosa accadrà al quarterback.

Dopo due stagioni molto deludenti e frustranti, Aaron Rodgers non sembra sicuro di voler restare con loro o addirittura continuare a giocare nella NFL.

Un insider dei Jets ha detto che la decisione se mantenere Rodgers potrebbe alla fine ricadere sul proprietario Woody Johnson.

“Va oltre l’allenatore e va oltre il GM. La proprietà gestirà la cosa?” Lo ha detto Connor Hughes di SNY tramite la WFAN Sports Radio.

Statisticamente, Rodgers potrebbe non essere stato terribile in questa stagione – ha tirato per 3.897 yard e 28 touchdown – ma guardandolo giocare, è chiaro che è in fase di declino ed è improbabile che subisca una rinascita.

Inoltre, come ha detto Hughes, c’è tutto il bagaglio fuori campo che porta Rodgers, incluso ma non limitato alle sue apparizioni sui media e ai modi in cui cerca di dettare gli affari.

New York ha talento, soprattutto sul lato difensivo della palla, ma se Rodgers continua a diminuire, il che sembra molto probabile, la sua incapacità di migliorare il suo gioco quando necessario potrebbe frenare l’intera squadra.

Mentre molti hanno puntato il dito contro Rodgers per il record di 5-12 di New York nel 2024, altri ritengono che Johnson sia più responsabile di aver preso decisioni sbagliate.

Pertanto, potrebbe spettare al proprietario iniziare a fare una serie di buone mosse per aiutare i Jets a raggiungere i playoff per la prima volta dalla stagione 2010.

