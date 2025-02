Insider fornisce aggiornamenti sul futuro di Chris Godwin

Nella seconda stagione uguale, i bucanieri di Tampa Bay hanno vinto la NFC South e hanno giocato playoff, e quest’anno hanno superato un grave infortunio alla caviglia, Chris Godwin ha guidato Midtpms attraverso il programma.

Godwin è stato un giocatore chiave per i bucanieri negli ultimi anni ed è una squadra dalla loro squadra del campionato LV del Super Bowl che includeva il quarterback Tom Brady.

Ci sono stati qualche dubbio sul fatto che i Buc si sarebbero trattenuti a Godwin, andando avanti e hanno presumibilmente deciso di creare più tempo per raggiungere un accordo.

“L’attuale contratto di Chris Godwin non è stato valido e ha innescato 18 milioni di dollari in denaro morto contro il 2025 -Cap del 2025, ma le due parti hanno accettato di spostare la data invalida all’ultimo giorno dell’anno di campionato (12 marzo). Acquista loro il tempo per preparare un nuovo accordo e archiviare ca. 2025 Risparmio del cappello “, ha scritto Greg Auman di Fox Sports a X.

Bucs non usa il marchio di franchising su Chris Godwin. Sarebbe il suo terzo tetto, il che significa che è al valore del QB che sarebbe come $ 41 milioni in un anno. Non è un’opportunità realistica qui. https://t.co/q4xh4fjess – Greg Auman (@Gregauman) 19 febbraio 2025

Godwin aveva superato il segno di 1.000 yard in quattro delle cinque precedenti cinque stagioni ed era sulla buona strada per raggiungere di nuovo questa pietra miliare con 576 yard di ricezione in sette partite al momento del suo infortunio.

Avrà 29 anni questo mese e se apporta un miglioramento completo dalla sua caviglia sfalsata, potrebbe dare ai bucanieri alcuni anni di calcio solido.

Tampa Bay ha il fondamento di una squadra vincente che continua con il quarterback Baker Mayfield, che supera i suoi primi problemi di carriera per fare il Pro Bowl nelle ultime due stagioni, e Mike Evans ha superato i 1.000 metri in ciascuna delle sue 11 stagioni NFL .

Ha anche un rookie che corre indietro Bucky Irving, che potrebbe essere sulla buona strada per diventare una stella dopo aver posizionato 1.122 yard di corsa e otto touchdown in questa stagione.

