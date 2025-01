Insider fornisce aggiornamenti sulla caccia a Roki Sasaki

L’offseason della Major League Baseball ha visto diversi importanti lanciatori titolari cambiare squadra tramite scambio o free agency.

Includono Max Fried che andrà ai New York Yankees, Corbin Burnes che andrà agli Arizona Diamondbacks e Blake Snell che andrà ai Los Angeles Dodgers.

Un lanciatore titolare free agent che deve ancora firmare e che sta ricevendo sempre più attenzione è Roki Sasaki, che arriverà dal Giappone in bassa stagione.

L’insider della MLB Ken Rosenthal ha recentemente aggiornato quando Sasaki potrebbe firmare con una squadra.

“È possibile, sì, che avremo un’indicazione entro il 15 gennaio, sulla base di alcune delle manovre in corso”, ha detto Rosenthal tramite Foul Territory.

“Il 15 gennaio è il primo giorno in cui firma”@Ken_Rosenthal aggiornati sui concorsi di Roki Sasaki pic.twitter.com/MplwSmSarT — Territorio falloso (@FoulTerritoryTV) 10 gennaio 2025

Anche se Rosenthal ha detto che l’agente di Sasaki ha detto che non firmerà in quella data, dice che potrebbe esserci un’indicazione di dove è diretto in base ad accordi per ulteriori soldi internazionali.

Nel 2024, Sasaki è apparso in 18 partite ed è stato 10–5 con un’ERA di 2,35 e 129 strikeout in 111,0 inning.

I Dodgers e i San Diego Padres sembrano essere i favoriti per Sasaki, ma Rosenthal nota anche che qualsiasi squadra potrebbe essere coinvolta a causa della discrezione del processo.

Sasaki sarà un nome a cui prestare attenzione nelle prossime settimane poiché presto verranno rivelate ulteriori informazioni su dove è diretto.

