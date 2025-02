Insider fornisce aggiornamenti sulla potenziale chirurgia per Joel Embiid

I Philadelphia 76ers stanno tornando a casa cercando di battere la loro striscia perdente a tre partite mentre si preparano a incontrare i Raptors di Toronto.

La stagione di 76ers è stata distrutta da infortuni, riflessi nel loro record di 20-32.

Sebbene Joel Embiid abbia giocato dopo essere stato una decisione sul tempo di decisione contro Milwaukee Bucks, il suo status rimane discutibile per il prossimo matchup con Raptors.

La situazione dei problemi del ginocchio di Embiid continua a confondere sia il giocatore che l’organizzazione.

L’insider NBA Ramona Shelburne ha recentemente condiviso i dettagli della potenziale chirurgia per la star di Sixers.

“Sixers ha avuto circa otto, nove medici che hanno esaminato – leader per gli specialisti del ginocchio nel mondo – e c’è una frustrazione da parte di tutti i soggetti coinvolti. Joel Embiid, i dottori, tutti insieme, che le sue ginocchia non hanno risposto all’operazione che ha avuto a questo menisco l’anno scorso “, ha detto Shelburne via NBA presso ESPN. “… nessuno di questi medici ha detto che è raccomandato un intervento chirurgico.”

La mancanza di miglioramenti previsti dopo la chirurgia del menisco dell’anno precedente ha solo aumentato la preoccupazione di aver bisogno di un’altra procedura.

Nonostante ciò, Embiid rimane obbligato a tornare all’azione e fare tutto il possibile per salvare ciò che resta della stagione.

I suoi recenti commenti pubblici sembrano riflettere una crescente frustrazione piuttosto che indicare una decisione immediata.

Con l’attenzione della città, che si è concentrata in gran parte sulle partite del Super Bowl di Philadelphia Eagles, le partite di Sixers sono rimaste fuori dalla ribalta.

Il percorso in avanti per Sixers è chiaro, ma complicato: mantenere la salute mentre preme per un dock di playoff.

Una sana lista di orologi potrebbe creare onde nella season post, ma tutto è correlato alla disponibilità di Embiid.

