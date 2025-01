Insider fornisce aggiornamenti sull’infortunio di Michael Kopech

I Los Angeles Dodgers hanno vinto la loro ottava World Series dopo aver terminato la stagione regolare 2024 con un record di 98-64 e aver vinto la National League West.

I Dodgers sono poi usciti oscillando in offseason acquisindo diversi lanciatori della major league per migliorare ancora di più il loro roster per la stagione 2025.

Includono il titolare Blake Snell dei San Francisco Giants, il titolare Roki Sasaki, che sta arrivando dal Giappone, e il soccorritore Tanner Scott dei San Diego Padres.

Anche se il roster dei Dodgers sembra buono, stanno affrontando un infortunio a un lanciatore nel loro bullpen.

L’insider della MLB Bob Nightengale ha recentemente fornito un aggiornamento sul piano della squadra per Michael Kopech.

“Non ci sono danni strutturali all’avambraccio di Kopech, solo infiammazione, quindi i Dodgers intendono essere cauti con lui all’inizio della stagione”, ha scritto Nightengale su X.

Non ci sono danni strutturali all’avambraccio di Kopech, solo infiammazione, quindi i Dodgers intendono essere cauti con lui all’inizio della stagione. https://t.co/jjV5dttyzf — Bob Nightengale (@BNightengale) 21 gennaio 2025

Secondo quanto riferito, Kopech potrebbe perdere fino a un mese per iniziare la stagione.

Ha debuttato nel 2018 con i Chicago White Sox, ma ha saltato la stagione 2019 a causa di un infortunio e la stagione 2020 a causa delle rinunce dovute alla pandemia.

Nel 2024 con i Dodgers e i White Sox, Kopech è apparso in 67 partite ed è stato 6-8 con 15 parate, una ERA di 3,46 e 88 strikeout in 67,2 inning.

Si prevedeva che Kopech avrebbe dato un contributo importante al bullpen dei Dodgers nel 2025, ma ciò sarà ritardato mentre si garantirà che sia sano al 100% per il lungo periodo.

PROSSIMO: Insider paragona Roki Sasaki ad altri migliori lanciatori giapponesi