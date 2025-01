Insider fornisce aggiornamenti sull’intervista di Aaron Glenn con i Jets

Il carosello degli allenatori della NFL continua a girare mentre i Chicago Bears si assicurano Ben Johnson come nuovo allenatore.

I New York Jets stanno facendo le proprie mosse, prendendo di mira il coordinatore difensivo dei Detroit Lions Aaron Glenn come miglior candidato per la loro posizione di capo allenatore.

I Jets non vogliono correre rischi con Glenn, che terrà una seconda intervista cruciale dopo l’eliminazione di Detroit dai playoff.

Glenn, precedentemente legato virtualmente ai Jets, potrebbe ritrovarsi molto presto alla guida della squadra, con tutti i segnali che puntano verso un accordo.

“Vogliono assolutamente che accetti qualunque offerta gli faranno, e poi è solo questione se lo farà, giusto?” Ha detto Jonathan Jones della NFL sulla CBS. “Non so quali siano le leggi statali del New Jersey riguardo ai rapimenti. Voglio dire, non possono tenerlo nell’edificio se vuole andarsene. Ma l’aspettativa della lega è sicuramente che ci sarà un’offerta , cosa che alla fine non ha rifiutato di firmare.”

Glenn in realtà se n'è andato senza un accordo in essere, ma i rapporti dicono che ciò non significa che alla fine non ce ne sarà uno.

Glenn in realtà se n’è andato senza un accordo in essere, ma i rapporti dicono che ciò non significa che alla fine non ce ne sarà uno.

Il suo legame con i Jets è profondo – lo scelsero nel Draft NFL del 1994 – e il sorteggio potrebbe giocare un ruolo decisivo nella sua decisione.

Nonostante le difficoltà difensive dei Lions a fine stagione, Glenn è emerso come uno dei candidati più ricercati in questo ciclo di allenatore, con i Jets particolarmente attratti dalle sue qualità di leadership.

La ricerca non esiste in modo isolato, poiché i Jets stanno tenendo d’occhio anche il vicedirettore generale dei Washington Commanders Lance Newmark, che condivide la storia con Glenn dai tempi di Detroit, per diventare il loro nuovo GM.

Anche se Glenn sembra essere il favorito dei Jets, i New Orleans Saints stanno aspettando dietro le quinte, sperando nella loro possibilità di un incontro di persona.

