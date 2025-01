Insider fornisce aggiornamenti sullo stato dei playoff di Zay Flowers

I Baltimore Ravens hanno terminato la stagione regolare 2024 con un record di 12-5, regalando loro il titolo dell’AFC North e la terza testa di serie nella conference, e sperano che questo sia l’anno in cui torneranno finalmente al Super Bowl.

Hanno ottenuto stagioni eccezionali dal quarterback Lamar Jackson e dal running back Derrick Henry, e il wide receiver del secondo anno Zay Flowers ha fatto dei passi da gigante.

Sfortunatamente, Flowers ha subito un infortunio al ginocchio nel finale di stagione regolare contro i Cleveland Browns e il suo status per la wild card game contro i Pittsburgh Steelers è in dubbio.

“(I Ravens) vedranno se Zay Flowers potrà tornare in tempo per la partita di questa settimana contro gli Steelers. … Sembra che potrebbe essere un po’ impegnativo. La cosa buona è che non sembra essere un infortunio a lungo termine. Se Baltimora riuscirà ad avanzare, penso che tornerà sicuramente la prossima settimana”, ha detto Adam Schefter, insider di ESPN, tramite Sarah Ellison dei Ravens Vault.