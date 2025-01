Insider fornisce la cronologia post-operatoria di Trevon Diggs

La prossima stagione è già iniziata per i Dallas Cowboys, che sono andati 7-10 nel 2024 e hanno mancato i playoff nonostante avessero schierato un roster costellato di stelle.

Dopo essersi separati da Mike McCarthy, hanno parlato con i candidati alla carica di capo allenatore, ma hanno bisogno di alcuni rinforzi in tutto il loro roster, che è molto pesante e gravemente carente in alcune posizioni.

Uno dei pochi gruppi di posizione in cui i Cowboys non hanno bisogno di molto aiuto è il cornerback, dove hanno la stella veterana Trevon Diggs e il giovane stallone Daron Bland.

Entrambi sono stati afflitti da infortuni nel 2024, e Diggs in particolare è stato limitato a 11 partite a causa di un infortunio al ginocchio.

Secondo Todd Archer, Diggs è stato sottoposto a un intervento chirurgico di trapianto di tessuto condrale al ginocchio sinistro giovedì e, sfortunatamente per Dallas, di conseguenza potrebbe perdere almeno parte del ritiro quest’estate.

Il cornerback del Pro Bowl Trevon Diggs ha subito un intervento chirurgico di trapianto di tessuto condrale giovedì al ginocchio sinistro e il recupero potrebbe consentirgli di superare alcune parti del campo di addestramento, se non di più, secondo molteplici fonti. -Todd Archer (@Toddarcher) 23 gennaio 2025

Il ginocchio sinistro è lo stesso ginocchio in cui Diggs si è strappato il legamento crociato anteriore all’inizio della stagione 2023 dopo aver giocato solo due partite.

È stato nominato nel Pro Bowl nel 2021 e nel 2022, e nel 2021, il suo secondo anno nella NFL, ha preso d’assalto il campionato con 21 passaggi difesi e 11 intercettazioni da record, due delle quali sono state restituite per touchdown, facendo lui un cenno della prima squadra All-Pro.

Negli ultimi anni, Dallas è stata in gran parte competitiva grazie alla sua difesa, ma senza Diggs che si blocca contro i ricevitori larghi avversari, sono vulnerabili.

Erano solo 31esimi in punti concessi e 28esimi in totale concessi nel 2024 dopo essersi classificati quinti in entrambe le categorie durante la stagione 2023.

