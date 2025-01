Insider nomina 3 squadre che potrebbero essere interessate a Jimmy Butler

I Miami Heat e Jimmy Butler stanno per divorziare.

Le due parti si sono ora rivolte ai media per verificare la narrazione.

Gli Heat e il presidente Pat Riley avevano precedentemente respinto le voci secondo cui stavano valutando la possibilità di scambiare Butler.

Ma dopo che quest’ultimo ha dichiarato pubblicamente di non riuscire a trovare la gioia sul campo di Miami, la squadra ha deciso di onorare i suoi desideri e intraprendere uno scambio.

La situazione si è aggravata l’estate scorsa quando le due parti non sono riuscite a ottenere un prolungamento del contratto, e ora Butler dovrebbe trasferirsi a breve.

Anche se l’ala stellare ha superato il suo apice, solleverebbe qualsiasi squadra a cui viene inviato data la sua capacità di esibirsi nella postseason.

Dovrebbero esserci più squadre che cercano di aggiungere Butler.

Tuttavia, tre squadre sembrano aver iniziato a separarsi come legittimi pretendenti tramite Sam Amico di Hoops Wire.

“Anche i San Antonio Spurs, i Denver Nuggets e i New Orleans Pelicans potrebbero avere interesse per Jimmy Butler”, ha riferito Amico.

I San Antonio Spurs e i Denver Nuggets sembrano essere destinazioni più logiche per Butler, anche se non si sa in quale direzione vogliano andare i New Orleans Pelicans.

I giovani giocatori e il capitale degli Spurs dovrebbero interessare gli Heat, mentre i Nuggets potrebbero sfruttare Michael Porter Jr. come punto focale dell’accordo.

I Pelicans potrebbero anche costruire una proposta commerciale attorno a Brandon Ingram, anche se sembrano più propensi a ricostruire che ad andare all-in con qualcuno come Butler.

