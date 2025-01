Insider ritiene che 1 squadra della NFL potrebbe pentirsi di aver licenziato l’assistente allenatore

I Cincinnati Bengals hanno fatto una grande mossa.

Si sono separati dal coordinatore difensivo Lou Anarumo, il che, tutto sommato, non è stata una sorpresa.

Tuttavia, l’insider della NFL Benjamin Allbright pensa ancora che abbiano commesso un errore.

Si è rivolto a X per affermare che i Bengals potrebbero essere l’unica squadra che si rammarica di aver licenziato qualcuno dei propri allenatori in questa stagione.

Non credo che molte squadre rimpiangeranno i licenziamenti fatti oggi. L’unica eccezione potrebbero essere i Bengals. Il problema non era il coaching, era il personale. Lou Anarumo non ha dimenticato come allenare e il lavoro che ha fatto per abbattere questa difesa… —Benjamin Allbright (@AllbrightNFL) 6 gennaio 2025

Pensa che il lavoro di Anarumo nel riunire la difesa lungo il tratto sia stato impressionante, sostenendo che tutto ha coinvolto il personale della squadra.

Potrebbe avere ragione.

Tuttavia, è difficile sostenere che, al di fuori di Trey Hendrickson, la difesa dei Bengals abbia fatto di tutto per riportare indietro questa squadra.

Se non fosse stato per quell’unità, i Bengals ormai sarebbero probabilmente una squadra da playoff.

La squadra si è classificata n. 25 in numero di punti consentiti per gioco e yard medie concesse per incontro.

Hanno anche perso diverse partite in cui l’attacco ha segnato 30 o più punti.

Naturalmente, Anarumo ha fatto quello che poteva con la mano che gli era stata assegnata, ed è a detta di tutti un solido coordinatore difensivo, ma qualcosa doveva cambiare.

Poi di nuovo, forse la squadra avrebbe dovuto invece guardare a Zac Taylor.

I Bengals hanno iniziato di nuovo la stagione lentamente, che è stata una tendenza da quando Taylor è subentrato.

Non possono permettersi di recuperare costantemente, e anche se li ha condotti al Super Bowl anni fa, il coordinatore difensivo potrebbe non essere stato l’unico responsabile di questa stagione deludente.

