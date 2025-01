Insider ritiene che 1 squadra possa offrire ad Alex Bregman più soldi

I Toronto Blue Jays hanno avuto finora un’offseason deludente rispetto ad altre squadre dell’American League East come i Boston Red Sox e i New York Yankees.

Anche se secondo quanto riferito i Blue Jays sono stati nella mischia per giocatori di grandi nomi come Juan Soto e Corbin Burnes, finora non sono stati in grado di ottenere un giocatore di punta.

Le acquisizioni dei Blue Jays in questa offseason includono il lanciatore Jeff Hoffman, il lanciatore Yimi Garcia, il lanciatore Nick Sandlin, il lanciatore Josh Walker e il secondo base Andres Gimenez.

Anche se i Blue Jays hanno perso un paio di giocatori di punta, c’è ancora un altro giocatore di punta che è ancora disponibile sul mercato dei free agent.

Secondo l’insider della MLB Buster Olney tramite B/R Walk-Off su “X”, un dirigente della MLB crede che i Blue Jays possano offrire all’agente libero Alex Bregman più soldi a causa del loro livello di disperazione.

Il dirigente della MLB ritiene che i Blue Jays possano offrire ad Alex Bregman "la maggior parte dei soldi" a causa del loro livello di disperazione

I Blue Jays hanno dimostrato di avere soldi da spendere semplicemente essendo nella mischia per giocatori come Soto e Burnes.

Non facendo atterrare nessuno di questi giocatori, i Blue Jays probabilmente avranno la capacità di massimizzare Bregman e portarlo a Toronto.

Bregman ha giocato per gli Houston Astros tutta la sua carriera dopo essere entrato in campionato con loro nel 2016.

Nel 2024, Bregman ha giocato 145 partite, ottenendo .260 con 26 fuoricampo, 75 RBI e .768 OPS.

Secondo quanto riferito, i Blue Jays sono stati anche in trattative con l’agente libero Pete Alonso, quindi sarà interessante se la squadra deciderà di perseguire l’uno o l’altro, o entrambi.

