Insider rivela ciò che ha sentito sul futuro di Matthew Stafford

I Los Angeles Rams sembravano morti all’inizio della stagione NFL 2024.

Erano 1-4 e sulla buona strada per saltare i playoff.

Tuttavia, dopo la settimana di addio, l’allenatore Sean McVay e il suo staff tecnico sono stati in grado di voltare l’angolo e fare una corsa nel secondo tempo per qualificarsi per i playoff NFL del 2025.

Los Angeles ha eliminato i Minnesota Vikings nel round Wild Card e ha perso di poco contro i Philadelphia Eagles nel round divisionale della NFC.

I Rams, sulla carta, sembrano essere in testa alla contesa del Super Bowl, anche se ci sono punti interrogativi aperti su alcuni dei loro giocatori chiave.

La domanda più urgente è il futuro di Matthew Stafford, che ha detto che si prenderà del tempo per pensare alla possibilità di giocare l’anno prossimo.

In tal caso, secondo Ian Rapoport di NFL Network, il suo contratto per la stagione 2025 dovrà essere ristrutturato per riportarlo in campo.

“Se Stafford dovesse tornare, dovranno stipulare un contratto rielaborato”, ha riferito Rapoport.

Da @Nflnameday: Il futuro di #Arieti Il quarterback Matthew Stafford è una questione aperta per Los Angeles. pic.twitter.com/xsnaffpwv9 —Ian Rapoport (@Rapsheet) 26 gennaio 2025

Stafford e i suoi rappresentanti hanno discusso la questione con i vertici di Los Angeles la scorsa stagione, e le due parti hanno concordato un accordo proprio all’inizio del training camp.

Questa volta sembra che entrambe le parti vogliano risolvere la situazione prima, quindi varrà la pena monitorare la situazione.

Stafford è ancora uno dei migliori passanti puri del campionato, quindi sarà interessante vedere se otterrà il compenso che desidera.

