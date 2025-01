Insider rivela ciò che ha sentito sul futuro di Mike McCarthy con i Cowboys

La stagione 2024 non è stata l’ideale per i Dallas Cowboys.

Nonostante avessero un po’ di speranza e ottimismo in vista dell’anno, i Cowboys non sono stati in grado di guadagnare terreno o trazione durante tutto l’anno.

È diventato subito chiaro che non sarebbero stati un contendente ai playoff, portando molti fan a chiedersi come sarebbe stato il futuro della squadra.

Il nome di Mike McCarthy è stato lanciato come potenziale candidato da licenziare dopo la stagione 2023, ma i Cowboys lo hanno tenuto per un altro anno.

Viene nuovamente menzionato come qualcuno con cui i Cowboys potrebbero tagliare i legami, ma non sembra che abbiano preso una decisione in ogni caso.

Ian Rapoport lo ha detto in un recente segmento di “NFL Today” su NFL Network, indicando che entrambe le parti hanno ancora del lavoro da fare.

“Le uniche due strade possibili sono che McCarthy e i Cowboys non abbiano alcuna conversazione, un chiaro segno che non stanno andando avanti insieme. Oppure, quello che sta realmente accadendo è che sono in costante conversazione”, ha detto Rapoport, aggiungendo, ” Ha una leva, sanno che ha una leva.”

Da Insider in poi @NFLNetwork: #Cowboy coach Mike McCarthy e i Jones stanno ancora parlando, segno che continueranno a lavorare insieme. Nel frattempo, McCarthy sarà interessato se sarà libero il 14 gennaio. pic.twitter.com/RQWB0DPtJJ — Ian Rapoport (@RapSheet) 9 gennaio 2025

McCarthy potrebbe ancora essere licenziato nelle prossime settimane e, a giudicare dalla richiesta dei Chicago Bears di intervistarlo, è un candidato desiderabile per alcuni potenziali corteggiatori.

Tuttavia, Jerry Jones e il suo staff potrebbero scegliere di nominare McCarthy il loro capo allenatore per diversi anni firmandolo per un prolungamento, a condizione che ritengano che sia la persona migliore per guidare questa squadra andando avanti.

PROSSIMO: Micah Parsons fa una previsione folle sui Cowboys