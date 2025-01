Insider rivela ciò che ha sentito sull’incontro di Jimmy Butler con Heat Owner

I Miami Heat e Jimmy Butler si sono incontrati questa settimana per valutare la sua situazione.

Butler ha chiesto pubblicamente di essere scambiato.

Ha dichiarato di aver perso la gioia di giocare a basket e che non l’avrebbe riacquistata finché fosse rimasto a Miami.

Ora, un rapporto di Shams Charania di ESPN rivela che le cose non sono cambiate affatto.

Butler in realtà ha raddoppiato il suo desiderio di lasciare l’organizzazione il prima possibile.

“La situazione attuale tra Jimmy Butler e i Miami Heat è irreparabile… Non è cambiato nulla nella sua richiesta di scambio. In effetti, mi è stato detto che ha raddoppiato il suo incontro con gli Arisons.” Peccato per la richiesta di scambio di Jimmy Butler e il ritorno agli Heat.pic.twitter.com/r1Jcx0TEXh — ClutchPoints (@ClutchPoints) 18 gennaio 2025

Non è la prima volta che un fuoriclasse si ritrova in una lotta di potere con Pat Riley.

Riley, essendo un ragazzo della vecchia scuola, intende che i giocatori facciano qualcosa che sembrano rifiutarsi di fare più spesso di questi tempi, ovvero semplicemente onorare i contratti molto redditizi che firmano.

Poi di nuovo, non è senza colpa qui.

Ha criticato Bulter per i suoi commenti sul fatto che i Celtics non sarebbero scesi in campo per i playoff la scorsa stagione.

Ha poi sospeso Butler per sette partite per condotta dannosa per la squadra in questa stagione.

Butler ha una lunga storia nel bruciare ponti con l’autorità, ma Riley ha una storia nel mandare fuori città le stelle.

E con entrambe le parti disposte a farlo, sembra che questo sia un punto di non ritorno.

PROSSIMO: Emergono dettagli sul motivo per cui Jimmy Butler è arrabbiato con gli Heat