Insider rivela ciò che ha sentito sull’intervista di Kellen Moore con i Cowboys

I Philadelphia Eagles si stanno preparando per la resa dei conti dei playoff del turno di divisione contro i Los Angeles Rams, ma il coordinatore offensivo Kellen Moore ha in mente un’altra sfida.

Dopo l’uscita di Mike McCarthy lunedì, la posizione di capo allenatore dei Dallas Cowboys si è aperta e Dallas non ha perso tempo a lanciare il cappello sul ring di Moore.

Venerdì ha completato un’intervista virtuale con Dallas, dove è rapidamente emerso come il favorito per uno dei ruoli più prestigiosi della NFL.

Mike Garafolo di NFL Network ha condiviso informazioni sul processo di intervista quando Jane Slater ha riferito che la prima conversazione di Moore con i Cowboys è andata bene.

“The Insiders on @NFLGameDay: #Eagles OC Kellen Moore ha avuto una buona prima intervista con i #Cowboys, con il suo ex compagno di squadra Jason Witten forse ancora nel mix da qualche parte a Dallas, come ha menzionato @SlaterNFL.”