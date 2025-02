Insider rivela ciò che sente sul futuro di Sam Darnold con i Vichinghi

Il futuro di Sam Darnold con il Minnesota Vikings rimane un argomento per l’intrigo dopo la sua stagione 2024.

Nei Giochi del Pro Bowl 2025, Darnold ha navigato con cura domande sul suo prossimo passo e ha riconosciuto di aver considerato il suo futuro mantenendo pensieri specifici vicino all’Occidente.

È un approccio misurato da un giocatore che ha appena completato la sua stagione di successo della NFL fino ad oggi.

La NFL Network Insider Tom Pelissero ha recentemente fatto luce sulla situazione durante una performance in “The Rich Eisen Show”.

“In questo momento è una conversazione fluida per i Vichinghi. Sulla base delle conversazioni che ho avuto, vorrei giustificare che tutte le opzioni sono ancora sul tavolo con Sam Darnold ”, ha detto Pelissero attraverso la persuasione viola.

“Tutte le opzioni sono sul tavolo” per quanto riguarda Sam Darnold e JJ McCarthy per @Vikingsper @Tompelissero.

Pelissero chiama la situazione “fluido”. pic.twitter.com/dtxrvrv6dv

– The Purple Persuasion (@tppskol) 4 febbraio 2025