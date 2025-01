Insider rivela ciò che sente sulla scadenza commerciale dei Lakers

Los Angeles Lakers ha vinto sette delle ultime nove partite ed è attualmente seduto al quinto posto alla Western Conference con un record di 27-19.

Come spesso accade in questo periodo dell’anno, LeBron James e Anthony Davis usano la pressione pubblica sul front office per richiedere aggiornamenti al piano di guardia.

Un notevole addetto ai lavori ha recentemente condiviso approfondimenti sui piani di scadenza dei Lakers e se il team può effettuare movimenti per rafforzare un elenco già solido.

Durante una performance del venerdì in The Pat McAfee Show, Shams Charania di ESPN ha dichiarato: “Anthony Davis mi ha detto una settimana e mezzo fa che vuole un centro e vuole potenzialmente una guardia … Penso che Rob Pelinka e quel front office lo stiano cercando Guarda cosa possono arrivare sul mercato in questo momento. “

"Anthony Davis mi ha detto che vuole un centro e potenzialmente anche una guardia .. I Lakers hanno due scelte del primo round che possono agire .. Penso che Rob Pelinka e quel front office provano a vedere cosa possono arrivare sul mercato in questo momento"

Shams ha sottolineato che Lakers ha alcune scelte future del primo round, possono penzolare nelle discussioni commerciali, nonché alcuni contratti commerciabili che probabilmente si riferiscono a ragazzi come Rui Hachimura, Cam Reddish, Jalen Hood-Schifino, Gabe Vincent e Jaxson Hayes.

Davis ha promosso questa storia per circa un decennio e afferma di non essere un centro.

Nella NBA di oggi, tuttavia, è sicuramente più un centro tradizionale che un potere in avanti.

Tuttavia, la squadra potrebbe trarre vantaggio dall’aggiungere un altro grande corpo per aiutarlo a mantenerlo in salute.

È improbabile che i Lakers siano in grado di ottenere un grande nome in quanto hanno pochi beni, ma un centro per alleviare un po ‘del carico di lavoro dell’annuncio dovrebbe essere possibile se Pelinka soddisferà il suo grande uomo superstar.

