Insider rivela i dettagli dell’infortunio di Paul George

I passi audaci di Philadelphia 76ers per acquisire Paul George la scorsa estate hanno generato un ronzio significativo sull’NBA.

Fresco da una stagione all-star e dalla sua campagna più efficace, l’aggiunta di George con Joel Embiid e Tyrese Maxey aveva fan che sognavano in grande.

Tuttavia, sfortunatamente, le preoccupazioni per la salute che ombreggiano questo talentuoso elenco sono diventate realtà con infortuni che mettono alla prova la resilienza della squadra per tutta la stagione.

Ora Paul George è un’altra sfida fisica, sebbene mostri una notevole determinazione di rimanere sul campo.

Secondo Charania di ESPN, George lotta per lesioni ai tendini nel dito rosa sinistro.

Invece di sedersi, ha scelto le iniezioni prima delle partite nelle ultime quattro o cinque competizioni, dimostrando il suo impegno per il successo della squadra.

“(George) ha avuto piccoli fastidiosi infortuni che sono emersi. Più di recente, ha avuto lesioni ai tendini nel mignolo sinistro, che ha combattuto. Ha fatto tutto il possibile per essere sul campo e cercare di essere disponibile. Mi è stato detto che è al punto in cui gli hanno ricevuto iniezioni per giocare e competere nelle ultime quattro o cinque partite. Ora è qualcosa che i giocatori arrivano in playoff, non necessariamente durante la stagione regolare “, ha rivelato Charania oggi alla NBA.