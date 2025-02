Insider rivela i piani dei delfini per la Bull Hill

L’ampio ricevitore della stella di Miami Dolphin, Tirek Hill, ha scioccato i fan della squadra subito dopo l’ultima partita stagionale regolare quando ha fatto un commento che ha fortemente suggerito che sarebbe stato scambiato.

In seguito è tornato indietro quel commento, ma il suo futuro con Miami è ancora in dubbio mentre si sta avvicinando l’inizio ufficiale del periodo di agenzia libera della NFL.

Cameron Wolfe ha riferito che i delfini sono aperti a mantenerlo, ma che un commercio è ancora un’opzione.

“I Delfini gli hanno certamente parlato e sono aperti a trattenerlo, ma non ho parlato con nessuno con la squadra che ha detto che il 100 % è sicuro che non lo agiranno.”

Non si prevede che i delfini metteranno il marchio di franchising sulla sicurezza Jevón Holland lo mette in pista per testare l’agenzia libera come un miglior giocatore nella sua posizione e impedire sorprese.

