Insider rivela il presunto potenziale scambio di Jimmy Butler con cinque squadre

Jimmy Butler potrebbe finalmente realizzare il suo desiderio e lasciare i Miami Heat, ma ci vorranno diverse squadre per lavorare insieme e realizzarlo.

Secondo Evan Sidery, è in corso un arduo sforzo che coinvolge cinque squadre per spostare Butler.

Sidery riferisce che in un potenziale scambio a cinque squadre, Butler finirebbe con i Phoenix Suns, mentre i Milwaukee Bucks otterrebbero Zach LaVine, i Chicago Bulls acquisirebbero Bradley Beal e il draft capital, i Miami Heat otterrebbero Khris Middleton, asset, e capitale, e anche una quinta squadra riceverebbe salari e capitali indesiderati.

Ogni squadra otterrebbe qualcosa, Butler sarebbe felice e questo episodio disordinato apparterrebbe finalmente al passato.

Ma accadrà?

Esiste un potenziale quadro commerciale di Jimmy Butler con cinque squadre che faranno il giro oggi: Soli = Jimmy Butler Dollari = Zach LaVine Tori = Bradley Beal + progetto di capitale Calore = Khris Middleton + attività aggiuntive + bozza di capitale Facilitatore = Stipendi indesiderati + capitale circolante pic.twitter.com/SjRTPoJ2LA — Evan Sidery (@esidery) 24 gennaio 2025

È in qualche modo sorprendente vedere l’accordo degli Heat con i Suns considerando che è per loro che giocherà Butler.

A causa del suo atteggiamento e delle sue azioni, il front office di Miami non ha motivo di dare a Butler ciò che vuole, ma a quanto pare sono aperti all’idea di spedirlo a Phoenix.

Questo scambio proposto a cinque squadre andrebbe a buon fine, ma tutto potrebbe andare in pezzi in un istante.

Questo perché ogni singola squadra deve lavorare insieme per finire tutto questo e realizzarlo.

Se una squadra si ritira o chiede di più, tutto si fermerà di colpo.

Anche la quinta squadra senza nome sarà cruciale in questo accordo.

Si prenderanno uno stipendio indesiderato con il loro progetto di capitale, suggerendo che sarà un franchise che non sta andando molto bene in questo momento, come i Toronto Raptors, Washington Wizards, Portland Trail Blazers o altri.

Un accordo come questo sarebbe complesso e difficile da realizzare, ma potrebbe essere la migliore possibilità per Butler di lasciare Miami.

