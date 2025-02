Insider rivela il prezzo potenziale di Rams -Inhancing per Matthew Stafford

Los Angeles Rams e Matthew Stafford si trovano ad un altro incrocio in questa stagione.

La situazione contrattuale del veterano quarterback ha dato origine a voci di fresche commerciali mentre entra nel 2025 senza denaro garantito e uno stipendio relativamente modesto da 23 milioni di dollari.

Come 37 anni, Stafford è probabilmente alla ricerca di una osso pay o di garanzie più forti prima dell’inizio della prossima stagione.

L’allenatore principale Sean McVay e il front office di Rams hanno chiarito che vogliono tornare il loro quarterback per almeno un anno, secondo Jordan Schultz di Fox Sports.

Tuttavia, non ha scoraggiato altre squadre dal testare l’acqua. Se i Rams prendono anche in considerazione la separazione dei modi con Stafford, secondo quanto riferito vedono una scelta del primo round come compensazione.

“Più squadre, per. League, ha chiamato Los Angeles su Stafford, e Faith è un primo round di scelta sarebbe probabilmente il prezzo richiesto se Rams scegliesse di stipulare un accordo ”, Schultz disse.

L’idea di rilasciare Stafford sembra a lungo termine, dato il massiccio colpo di $ 50 milioni che sarebbe scatenato.

Inoltre, la sua prestazione in questa stagione parla da solo, portando la squadra ai playoff mentre inviano numeri impressionanti: tasso di completamento del 65,8%, 3.762 yard di passaggio e 20 touchdown.

Il sistema commerciale ha senso e il prezzo richiedente nel primo turno sembra ragionevole per un quarterback del suo calibro.

Aggiungendo un altro livello alla situazione, i rapporti suggeriscono che Rams cerca di agire Cooper Kupp, un passo che secondo quanto riferito non si trova bene con Stafford, secondo i suggerimenti di sua moglie.

Con il pensionamento che apparentemente non è sulle carte, il futuro di Staffford a Los Angeles promette di essere una delle più grandi storie della stagione.

Diverse squadre sono già emerse come potenziali volontari. Mentre Las Vegas Raiders, Minnesota Vikings, New York Jets e Pittsburgh Steelers sono tutti presumibilmente nella miscela, New York Giants sembra guidare il pacchetto.

