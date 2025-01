Insider rivela la destinazione trading preferita di De’aaron Fox

Martedì è stato rivelato che Sacramento Kings ha aperto conversazioni per un potenziale commercio con il giocatore stellare De’aaron Fox.

Immediatamente, il loro telefono ha iniziato a chiamare il gancio con più squadre che speravano di far atterrare la guardia di 27 anni.

Ma secondo Sham’s Charania, per Evan Sidery, Fox e la sua leadership hanno già in mente una squadra.

Secondo quanto riferito, San Antonio Spurs è la destinazione commerciale preferita di Fox.

In effetti, Fox è così ansioso di stare con gli Spurs che sarebbe aperto a firmare un nuovo contratto a lungo termine con loro.

.@Shamscharania Con le ultime novità su De’aaron Fox: – Gli Spurs sono in realtà la destinazione commerciale preferita della Fox. -FOX sarebbe aperto a firmare un nuovo contratto a lungo termine con San Antonio. -Sacramento è ora aperto al trading Fox a causa della sua continua riluttanza a commettere a lungo termine. pic.twitter.com/emvgojaznz – Evan Sideery (@esidery) 29 gennaio 2025

Il suo desiderio di firmare un contratto a lungo termine è una grande cosa perché si è rifiutato di farlo con i re.

Diventa un agente libero nel 2026, quindi qualsiasi squadra che agisce per Fox vuole conoscere i suoi piani.

Rimarrà in una sola stagione e mezzo o si impegnerà a stare con la sua nuova squadra nel prossimo futuro?

Fox sarebbe disposto ad accettare una cosa importante con Spurs, che è una chiara indicazione di quanto giocherà con loro.

Il concetto di Fox, che appare sul campo con Victor Wembanyama, è sufficiente per eccitare qualsiasi fan del basket.

Questo può essere l’inizio di un periodo molto importante e di successo nella storia di Spurs.

Ma San Antonio non sarà l’unica squadra in lotta per Fox e Kings dovrà mettere in campo molte offerte.

Certo, potrebbero lavorare qualcosa con la loro stella e tenerlo anche a Sacramento.

Ci sono molte opzioni e sentieri in avanti in questo momento, ma sembra essere sempre più probabile che Fox lascerà presto Sacramento.

Vuole andare a San Antonio ma succederà?

