Insider rivela l’ultima offerta dell’agente di Pete Alonso

I New York Mets stanno cercando di conquistare la città come squadra di punta della Major League Baseball.

Dopo aver fatto un’improbabile corsa alla National League Championship Series del 2024, i Mets sono entrati nella offseason e hanno ingaggiato uno dei migliori giocatori dei New York Yankees, Juan Soto, come free agent.

Con l’aggiunta di Soto, l’attacco dei Mets avrà un aspetto completamente nuovo, ma stanno ancora aspettando di vedere se tornerà il potente prima base Pete Alonso.

Un ex direttore generale dei Mets ha recentemente rivelato le ultime novità sulle trattative con Alonso.

“Jim Duquette riferisce che l’agente di Pete Alonso ha offerto ai Mets un contratto triennale con clausola di rinuncia”, ha scritto MLB Network Radio su SiriusXM su X.

Era stato riferito all’inizio di questa offseason che Alonso stava cercando un contratto più lungo, ma sembra che ora sia disposto ad accettare un accordo più breve.

Duquette afferma che la speranza per Alonso è di fare qualcosa velocemente con i Mets e poi preoccuparsi di un possibile prolungamento o di un’altra free agency in seguito.

Alonso ha 30 anni e ha giocato tutte e sei le stagioni della sua carriera in MLB con la squadra.

I fan dei Mets adorano Alonso e probabilmente non vogliono altro che riportarlo indietro per la stagione 2025 per unirsi a Soto in una formazione dinamica.

Alonso ha avuto un anno un po’ negativo nel 2024, ma ha giocato tutte le 162 partite e ha segnato .240 con 34 fuoricampo, 88 RBI e .788 OPS.

