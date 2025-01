Insider rivela perché i Warriors non sono in grado di scambiare per Nikola Vucevic

Diverse squadre hanno chiesto informazioni sulla disponibilità di Nikola Vucevic dai Chicago Bulls, ma nessuna è riuscita a mettere insieme il pacchetto giusto per il lungo 34enne.

I Golden State Warriors vogliono Vucevic, ma non vogliono pagarne il prezzo.

Marc Stein ha riferito che i Bulls vogliono una scelta al primo turno per Vucevic, ma i Warriors sono disposti a rinunciare solo al secondo turno.

“I Bulls continuano a cercare una scelta al primo turno in cambio dell’ex centro All-Star Nikola Vučević, dicono fonti della lega. I Warriors sono stati in vantaggio in termini di potenziali volontari per Vučević per settimane, ma sono rimasti impantanati in un 10-20 che li ha bloccati al umile numero 1. 11 dell’Ovest nella partita di lunedì, finora non è stato disposto a cedere più del capitale del secondo turno,” ha scritto Stein per Centrale NBA.