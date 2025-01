Insider rivela perché Jimmy Butler non è stato ancora scambiato

Sono passate diverse settimane da quando Jimmy Butler ha ufficialmente richiesto uno scambio ai Miami Heat.

Ma da quando è arrivata la notizia, non abbiamo visto alcun movimento reale per concludere un accordo che darebbe a Butler una nuova casa nella NBA.

Secondo Shams Charania, secondo NBACentral, è perché il presidente degli Heat Pat Riley non ritiene che ci sia alcuna urgenza di fare uno scambio.

Charania ha scritto:

“Gli Heat si sono impegnati con diverse squadre sugli scenari commerciali di Butler e hanno ricevuto offerte, ma sono stati riluttanti a negoziare ulteriormente, hanno detto le fonti. Riley non ha mostrato alcuna urgenza in quei colloqui poiché la scadenza commerciale incombe il 6 febbraio, hanno aggiunto fonti. “

Questa notizia conferma che altre squadre stanno cercando di prendere Butler, ma gli Heat non sono disposti a fare molto in questo momento.

Secondo quanto riferito, diverse squadre sono state collegate a Butler, tra cui Golden State Warriors, Phoenix Suns, Houston Rockets e Memphis Grizzlies.

Ma al di là delle speculazioni, da queste voci non è venuto fuori nulla di sostanziale.

Cosa spinge Riley a ritardare lo scambio di Butler?

Forse non ha visto nessun tipo di offerta che sarebbe la migliore per gli Heat, o forse sta solo cercando di rendere la vita difficile a Butler.

Gli Heat alla fine hanno tutto il potere in questa situazione: se uno scambio non avviene, Butler violerà il suo contratto a meno che non giochi.

Anche se è infelice, sarà costretto a stare attento o affrontare gravi multe da parte della lega e danneggiare il suo valore commerciale per il futuro.

Sembra che Riley sia disposto a stare con le mani in mano e a non fare alcuna mossa, e questo significa che il resto della stagione potrebbe essere molto complicato e scomodo per Butler e il resto del roster degli Heat.

