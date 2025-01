Insider rivela perché Wizards avrà difficoltà a scambiare Kyle Kuzma

All’inizio della stagione, molte persone presumevano che i Washington Wizards ad un certo punto avrebbero scambiato Kyle Kuzma.

Ora, a poche settimane dalla scadenza, sembra che potrebbe non accadere.

Evan Sidery ha riferito che i Wizards avranno “difficoltà anche a ricevere un (primo round) in uno scambio”.

“Con Kuzma che sta attraversando il periodo peggiore della sua carriera con 23,5 milioni di dollari, c’è una forte possibilità che rimanga a Washington per tutta la stagione”, ha scritto Sidery.

Dopo aver resistito per due scelte al primo turno l’anno scorso per Kyle Kuzma, i Wizards ora avranno difficoltà a ottenerne una in uno scambio. Con Kuzma che sta attraversando il periodo peggiore della sua carriera con 23,5 milioni di dollari, ci sono buone probabilità che rimanga a Washington per tutta la stagione. pic.twitter.com/P3bDS5LC78 — Evan Sidery (@esidery) 21 gennaio 2025

Kuzma ha segnato un record in carriera la scorsa stagione, e quest’anno di certo non lo è.

Ha una media di 14,4 punti, 5,3 rimbalzi e 2,5 assist, in calo rispetto ai 22,2 punti, 6,6 rimbalzi e 4,2 assist dell’anno scorso.

È in una situazione difficile e questo sta influenzando il suo valore commerciale proprio quando i Maghi sono più intenzionati a mandarlo via.

Anche se potessero accontentarsi di meno di quanto vogliono, molto probabilmente i Wizards si limiteranno a tenere Kuzma, sperando che migliori la prossima stagione, e poi rivaluteranno la loro scelta.

Non è chiaro il motivo per cui Kuzma sia in difficoltà quest’anno, ma non sembra più il leader della squadra e il giocatore numero uno che era una volta.

I Wizards, nel frattempo, sono la squadra peggiore del campionato, quindi non hanno fretta di prendere grandi decisioni commerciali.

Inoltre, saranno anche venditori prima della prossima scadenza commerciale con altri giocatori.

Hanno alcune stelle che possono mandare via per aumentare le loro possibilità nel 2025-26 e oltre.

Volevano che Kuzma facesse parte della loro agenda commerciale quest’anno, e sembra che ciò non sia possibile, ma ciò non significa che i Wizards non faranno mosse nelle prossime settimane.

