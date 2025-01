Insider rivela quando è previsto il ritorno di Jimmy Butler

La situazione con Jimmy Butler e i Miami Heat è diventata complicata e drammatica, ma entrambe le parti tecnicamente stanno ancora lavorando insieme.

A causa del suo comportamento e delle sue azioni, Butler ha saltato diverse partite a causa delle sospensioni.

Ma secondo Barry Jackson e Anthony Chiang, tramite Legion Hoops, Butler dovrebbe giocare contro gli Orlando Magic lunedì sera dopo aver scontato la sua ultima squalifica.

Come si esibirà Butler e come lo saluteranno i fan degli Heat durante la partita di lunedì?

Report: Jimmy Butler dovrebbe giocare contro Il Magic stasera dopo aver scontato la sua seconda squalifica in 2 settimane. (via @flasportsbuzz, @Anthony_Chiang) pic.twitter.com/yl2ybdkj2w – Legion Hoops (@Legionhoops) 27 gennaio 2025

Settimane fa, Butler è stato schiaffeggiato con la sua prima sospensione di sette partite per condotta dannosa per la squadra.

Terminata questa sospensione, ritornò, ma solo brevemente.

Ha ricevuto un’ulteriore sospensione di due partite per un maggiore comportamento fuori dal campo, in particolare per aver perso un volo di squadra.

Ora Butler è tornato, ma non è chiaro quanto tempo resterà con la squadra.

Potrebbe essere scambiato in qualsiasi momento e molti rapporti dicono che gli Heat stanno lavorando duramente per trovare un partner commerciale adatto per assumere il contratto di Butler.

Fino a quando ciò non accadrà, sarà un membro degli Heat.

Tuttavia, i fan saranno cauti nell’accettare Butler.

È diventato così incoerente a causa delle sospensioni e del suo desiderio di lasciare la squadra, e molti fan sono arrabbiati per le sue azioni e per come sembrano aver ferito Miami.

Gli Heat hanno perso cinque delle ultime sette partite e sperano in una vittoria in casa lunedì sera.

Successivamente affronteranno i Cleveland Cavaliers, i San Antonio Spurs e i Chicago Bulls.

L’ultima partita prima della scadenza commerciale sarà contro i Philadelphia 76ers il 5 febbraio.

Questa sarà l’ultima partita di Butler con gli Heat o verrà scambiato prima di allora?

