Insider rivela sorprendentemente la “concorrenza” tra i proprietari della NFL

Il Super Bowl non è solo il più grande evento dell’anno nella NFL, ma è anche il più grande evento nello sport americano.

È abitualmente lo show televisivo più alto dell’anno e molte persone che non sono interessate a così tanto sul gioco smetteranno solo per guardare la mostra a metà tempo o guardare gli spot pubblicitari.

I numeri in tutta la lega sono arrivati ​​nel grande gioco e queste persone non si limitano a quelle associate ai capi di Kansas City e ai Philadelphia Eagles.

Uno di loro, il proprietario di Jacksonville Jaguar, Shahid Khan, portò il suo yacht a New Orleans e rivelò una sua unica partita della NFL.

“Se stai cercando una competizione a cui i proprietari della NFL sono davvero interessati, lo yacht più grande è sicuramente uno. E non sto nemmeno piangendo a riguardo “, ha scritto NFL Insider Albert Breer su X.

– Albert Avl (@albertbreer) 4 febbraio 2025

I proprietari di squadre sportive sono tra le persone più ricche degli Stati Uniti e molti di loro hanno diversi flussi di reddito, per non parlare del tipo di giocattoli che la maggior parte degli uomini può solo sognare di avere.

Khan, che viene dal Pakistan, ha reso la sua ricchezza come proprietario di Flex-N-Gate, un’azienda che fornisce grandi produttori di materiali e che gli ha permesso di acquistare giaguari nel 2012.

Durante il suo periodo come proprietario, tuttavia, non hanno fatto bene. Hanno fatto la fine del gioco due volte e dopo aver raggiunto il round di divisione nel 2022, non sono riusciti a basarsi su questo successo.

Hanno un giovane quarterback molto costoso a Trevor Lawrence e avranno le elezioni totali totali totali nella bozza della NFL del 2025, nonché una buona quantità di dati sui salari, quindi forse Khan può stabilire la base per il successo in un’area di più rispetto ai suoi significativi oggetti personali.

