Insider spiega il ruolo di Ken Dorsey con Cowboys

Dopo aver camminato 7-10 e aver perso i playoff in questa stagione, le opinioni di Dallas Cowboys non sembrano molto meglio per la campagna NFL del 2025.

Invece di assumere un allenatore di alto profilo dopo aver lasciato Mike McCarthy, hanno promosso Brian Schottenheimer, che era stato il loro coordinatore offensivo ed è visto come una scelta poco interessante.

Ora un altro assistente allenatore della NFL ben viaggiato si unirà ai Cowboys.

“I cowboy dovrebbero assumere ex Buffalo e Cleveland e Ken Dorsey come specialista del passaporto presso il personale di Brian Schottenheimer PR. Fonte. Vuole un ruolo sul campo che lavora con Schottenheimer e OC Clayton Adams “, ha scritto Todd Archer di ESPN a X.

I cowboy dovrebbero assumere l’ex Buffalo e Cleveland e Ken Dorsey come specialista di pass-game presso lo staff di Brian Schottenheimer all’anno. Fonte. Vuole un ruolo sul campo che funziona con Schottenheimer e OC Clayton Adams. Chase Haslett ha svolto quel ruolo l’anno scorso. – Todd Archer (@Toddarcher) 11 febbraio 2025

Dorsey è stato il coordinatore offensivo di Browns in questa stagione e ha ricoperto questo ruolo per i Bills nelle due precedenti stagioni.

Quando era il coordinatore offensivo di Buffalo, i Bills si classificarono, guidati dal QB Josh Allen, vicino alla cima della NFL in entrambi i punti e iarde totali, ma non furono in grado di raggiungere il Super Bowl.

A Dallas, Dorsey collaborerà con Dak Prescott, che è un quarterback molto abile ma carente con una storia documentata di giocare male nei playoff, così come Ceedee Lamb, che è senza dubbio uno dei migliori ampi destinatari del gioco.

Tuttavia, il divario di Dallas è stato molto debole in questa stagione e mancano di un vero ricevitore n. 2 da abbinare all’agnello.

Senza alcun senso di gioco di corsa, Dorsey sarà difficile per sbloccare il potenziale di Cowboys in aria, soprattutto dopo aver legato per 23. Prova spaziale nel 2024.

PROSSIMO: Micah Parsons suggerisce che potrebbe lasciare i cowboy in futuro