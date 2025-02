Inspirado por Mohamed Salah Liverpool, derrotou o Manchester City para abrir a vantagem de 11 pontos da Premier League

O Liverpool deu um passo gigantesco em direção à Premier League no domingo, porque a vitória por 2 a 0 sobre o Manchester City abriu uma vantagem de 11 pontos no topo da mesa sobre o Arsenal. Mohamed Salah foi novamente a estrela de Liverpool quando abriu seu 30º gol, antes de fundar Dominika Szoboszlai para dobrar a liderança antes do intervalo. Apenas alguns dias depois de deixar a Liga dos Campeões para o Real Madrid, foi outra derrota preocupante para mestres ingleses destronados que agora têm 20 pontos de líderes. Muitas vezes, durante o glorioso reinado de Pep Guardiola Liverpool, apareceu na grande competição do futebol inglês nos últimos anos.

No entanto, o tempo deles para combinar o recorde do Manchester United com 20 títulos em inglês superior agora aparece apenas alguns meses na primeira temporada de Arne.

A derrota para a Casa do Arsenal 1: 0 com West Ham no sábado suavizou a pressão sobre o Liverpool, que ela construiu depois de perder pontos em dois dos três últimos jogos em Everton e Aston Villa.

A viagem a Etihad foi tão longa de tudo, mas os fracos frágeis da cidade foram facilmente expostos e também deixaram a presença de Erling Haaland ferido no ataque.

Liverpool teve seu talismã e marcou quando Salah levou seus impressionantes 25 gols e 16 assistências em 27 apresentações da Premier League nesta temporada.

Os convidados egípcios atiraram antes de 14 minutos, graças a uma rotina perfeitamente feita.

O canto de Alexis Mac Allister foi deslocado por Szoboszlai para o caminho de Salah, e seu chute é inclinado de Nathan Ake ao lado do desespero do mergulho de Ederson.

Por outro lado, seu próprio representante da cidade egípcia mostrou sua capacidade de terminar, mas Omar Marmoush foi perdido para os gases de escape antes de ser interpretado por Phil Foden.

Winger City, Jeremy Dok, pulou ao lado de Trent Alexander-Arnold em Wola, mas o belga não entregou consistentemente a cruz ou foto eloquente.

Salah não perdoou tão perdoador quando correu em uma longa bola sobre o cume e levantou Szoboszlai para o mal de Ederson.

O resultado final pode ser muito mais humilhante para a cidade se o Liverpool fosse igualmente preciso para um contra -ataque após um intervalo.

Curtis Jones teve um terceiro gol excluído por uma revisão do VAR para queimada depois que Szoboszlai não pôde ser realizado pelo coração da defesa da cidade.

Ederson foi forçado a atordoar lances defensivos de Luis Diaz e apenas o brilhante último equipamento de Abdukodir Khusanova recusou um segundo segundo.

Marmoush marcou um hat-trick em uma vitória com o Newcastle no fim de semana passado 4: 0 e permaneceu uma ameaça vívida quando assumiu outro esforço após o gol de Alisson Becker.

Mas o City não possuía o produto final para fazer quase 70 % da posse.

Apesar da oitava derrota na liga nesta temporada, o povo Guardioli permanece em quarto lugar e terá certeza de que eles fornecerão seu lugar na Liga dos Campeões na próxima temporada com os primeiros primeiros jogos de classe.

No entanto, após a série sem precedentes de quatro títulos consecutivos, a cidade se parece com a equipe de ontem do Liverpool agora em antecipação.

