Inspire Institute of Sports anuncia acampamento internacional de luta livre feminina

Mais de oito países participarão do primeiro International Women’s Wrestling Camp entre 15 e 30 de janeiro em Vijayanagar.

O Inspire Institute of Sport (IIS), anunciou no domingo um acampamento internacional de luta livre feminina inédito em colaboração com a United World Wrestling (UWW). O IIS UWW International Women’s Wrestling Camp será realizado nas instalações do IIS em Vijayanagar, entre 15 e 30 de janeiro de 2025.

O acampamento, que reunirá atletas e treinadores de elite de mais de oito países, incluindo Estônia, Maurício, Cazaquistão, África do Sul, Mongólia, Jordânia, Quirguistão e Namíbia, é um momento histórico para o IIS, cuja colaboração com a UWW visa fornecer aos indianos lutando com um impulso muito necessário.

“Esta é a primeira vez que um acampamento UWW é realizado no IIS, tornando-se um momento de muito orgulho para todos na comunidade de wrestling. Esperamos que esta iniciativa seja benéfica para os nossos jovens lutadores, ajudando-os a obter uma melhor exposição e a aprender com os melhores do mundo”, disse Manisha Malhotra, presidente do Inspire Institute of Sport.

Espera-se a presença de um total de 30 lutadores e oito treinadores, e mais espera-se que confirmem sua participação. Estarão no acampamento lutadores renomados como Medina Kuanyshbek (Mongólia), Aruuke Kadyrbek (Quirguistão) e Lisette Boettker (Estônia), entre outros.

Localizado nas instalações de última geração do IIS em Vijayanagar, o acampamento UWW do IIS foi projetado para fornecer treinamento de alto nível para lutadores profissionais. Ao longo do acampamento, os lutadores participarão de um programa dinâmico e abrangente que inclui aquecimentos, avaliações psicológicas, sparring intenso, sessões de recuperação, competições amistosas e muito mais.

O programa de luta livre feminina do IIS é apoiado pelo IndusInd Bank. Ao reunir os melhores talentos de todo o mundo, o IIS pretende elevar os padrões do desporto e inspirar jovens lutadores a praticarem o desporto.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama