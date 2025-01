Inter de Milão venceu o Empoli para manter a pressão sobre o líder da Série A, Napoli

O Inter de Milão manteve contato com o Napoli depois de derrotar o Empoli por 3 a 1 no domingo, permanecendo três pontos atrás do líder da Série A. Gols de Lautaro Martinez, Denzel Dumfries e Marcus Thuram garantiram a vitória do campeão Inter em San Siro. O Napoli se tornou o time a ser batido com uma emocionante vitória por 3 a 2 sobre o Atalanta, que está a sete pontos do terceiro colocado no sábado, mas o Inter também tem um jogo a menos.

No entanto, o Inter tem um calendário apertado devido a compromissos na Liga dos Campeões, enquanto o Napoli não tem futebol europeu após a desastrosa defesa do título na temporada passada.

Além dos dois últimos jogos da fase da Liga dos Campeões – frente ao Sparta Praga e ao Mónaco, nas semanas seguintes – a equipa de Simone Inzaghi tem o dérbi de Milão e deslocações a Juventus, Nápoles e Atalanta entre agora e meados de março.

O capitão Martinez chutou ao lado aos 55 minutos, elevando seu total para oito gols no campeonato em 18 partidas, um pouco abaixo dos 24 que marcou no caminho para levar o Inter ao 20º título da liga na temporada passada.

O avançado argentino não marcava em casa desde o início de Novembro, antes do empate 2-2 de quarta-feira com o Bologna, mas o seu golo frente ao Empoli foi o segundo em tantos jogos em San Siro.

O cabeceamento de Dumfries após escanteio de Kristjan Asllani aos 79 minutos foi crucial, já que o Inter estava longe de seu melhor, e quando o emprestador do Inter, Sebastiano Esposito, reduziu pela metade a desvantagem para o Empoli, 14º colocado, aos 79 minutos, uma onda percorreu a ansiedade do estádio.

Houve um sinal coletivo de alívio dos torcedores 10 minutos depois, quando Thuram marcou seu 13º gol no campeonato da temporada, dando ao Inter o total de pontos e continuando a defesa do título.

Lazio permanece em quarto lugar

Anteriormente, a Lazio permaneceu na tabela da Liga dos Campeões da Série A depois de vencer o Verona por 3 a 0.

A Lazio, de Marco Baroni, assumiu a liderança logo um minuto após o chute de Samuel Gigot em Verona, e mais gols de Boulaye Dia e do capitão Mattia Zaccagni levaram a equipe ao quarto lugar, dois pontos acima da Juventus, que derrotou o AC Milan no sábado.

A vitória de domingo encerrou a série de três jogos sem vitórias da Lazio, que incluiu uma derrota no clássico para a Roma, e deixou o Verona na zona de rebaixamento.

O Verona sofreu a 14ª derrota em 21 jogos do campeonato sob o comando do novo presidente Italo Zanzi, depois que o clube foi adquirido pela empresa americana de private equity Presidio Investors na quarta-feira.

Os novos proprietários têm um trabalho difícil no Stadio Marcantonio Bentegodi, já que o Verona luta muito contra o rebaixamento, ocupando a 18ª colocação e separado pelo saldo de gols do Como, que está fora dos três primeiros e receberá a Udinese na segunda-feira.

O Verona está na zona de rebaixamento após a vitória do Cagliari por 4 a 1 sobre o rival Lecce, que levou o time da Sardenha para a 13ª colocação.

Apenas dois pontos separam Cagliari de Verona, enquanto Lecce, Parma – que empatou em 1 x 1 com o vice-lanterna Venezia – e Empoli têm 20 pontos cada.

O Verona, que terminou a partida com 10 jogadores após a expulsão de Ondrej Duda, fará uma curta viagem ao rival regional Veneza na próxima semana.

