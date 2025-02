Inter Kashi reivindicou uma vitória surpreendente sobre Gokulam Kerala em cinco gols Thriller

Inter Kashi fica em terceiro na mesa da I-League.

Inter Kashi subiu no topo da tabela de pontos com uma dura vitória por 3-2 sobre o Gokulam Kerala FC na partida I-League 2024-25 no Kalyani Stadium no sábado, 1º de fevereiro de 2025. As equipes foram bloqueadas 1-1 em tempo parcial.

A vitória levou a Inter Kashi a 21 pontos em 12 jogos, um ponto atrás dos líderes Churchill Brothers. O Namdhari FC também tem 21 pontos, embora tenham jogado um menos que o Inter Kashi. O Gokulam Kerala FC permanece em 19 pontos de 12 jogos.

Enquanto Domingo Berlanga marcou duas vezes (43 ‘, 65’) para Inter Kashi, Nikola Stojanovic (73 ‘) encontrou o terceiro gol de uma penalidade. Abhijith K (40 ‘) e Sinisa Stanisavic (74’) marcaram para Gokulam.

A vitória também foi uma doce vingança para a Inter Kashi. Apenas uma semana atrás, eles viajaram para Kozhikode para o jogo de visita contra Gokulam e retornaram completamente por uma margem de 2-6. No sábado, a Inter Kashi extraiu sua libra da carne, mas não chegou com muita facilidade.

Os estágios finais da primeira metade estavam cheios de ação. Apesar do domínio mostrado pela equipe local, Gokulam Kerala levou a frente um pouco contra a corrida de jogos aos 40 minutos.

O meio -campista espanhol Ignacio Abeledo, sempre um operador inteligente, enviou um carro alegórico medido dentro da caixa da direita que o goleiro do Inter Kashi Arindam Bhattacharya esquerdo em duas mentes. Finalmente, ele decidiu sair, mas era tarde demais quando Abhijith K dirigiu a bola com cuidado.

A resposta da Inter Kashi já foi rápida através de um cabeçalho apenas aos 43 minutos. O atacante espanhol lançou um cabeçalho que causou o custodiante de Gokulam, Loitongbam Bishorjit Singh, atingindo todos os finais.

Inter Kashi não estava pronto para desistir e sentar depois de restaurar a paridade. Eles começaram o segundo tempo com força e assumiram a liderança aos 65 minutos, com Berlanga mais uma vez encontrando a rede. Desta vez, seu trabalho foi simples por Edmund Lalrindika, que fez todo o trabalho de uma espada à direita antes de enviá -la para Berlanga para os necessários.

Os espanhóis estavam realmente pegando fogo durante esse período. No limite de um hat-trick, ele provou ser um verdadeiro perigo para a defesa de Gokulam toda vez que ele jogava a bola. Alguns minutos após o segundo gol, ele foi à caixa com um gotejamento rápido e macio, e Gokulam Athul Unnikrishnan zagueiro o derrubou. Stojanovic interveio para receber uma penalidade poderosa que colidiu com a rede.

Mas então, o drama ainda não havia terminado. Gokulam reduziu a margem aos 74 minutos, quando Arindam deixou a tomada de Abhijith. A bola caiu para o atacante de Montenegro Sinisa Stanisavic, que encontrou um gol aberto à sua frente. Ele não cometeu nenhum erro.

