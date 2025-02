Inter Miami e Kansas City poderiam jogar o jogo de futebol mais frio da história. Messi?

Ele “Aviso de clima frio“Ele alerta de qualquer pessoa em Kansas City que” o vento fria perigosamente frio para 20 abaixo de zero, pode causar congelamento na pele exposta em apenas 30 minutos. Os graus Fahrenheit, Sporting Kansas City e Inter Miami estão programados para jogar um jogo de futebol.

Originalmente, eles estavam prontos para abrir suas temporadas na terça -feira na Copa da Concacaf, mas a neve em Kansas City levou a um adiamento. Quarta -feira, no entanto, pode ser ainda mais frio. Às 19:00, quando o jogo está programado para começar, o resfriamento do vento programado é de -9 graus; Às 21h, pode cair para -11.

Será mais frio do que qualquer jogo nos 29 anos da história da Major League Soccer, e talvez um dos jogos de futebol mais frios já gravados em qualquer lugar.

E causou uma série de perguntas, que incluirá: Lionel Messi participará, a estrela única de Miami?

O treinador -chefe Javier Mascherano garantiu a jornalistas na segunda -feira que Messi está “100% disponível”, independentemente do clima. “Posso garantir que Leo tocará”, disse Mascherano.

Mas, com o jogo remarcado de terça a quarta -feira, a Inter Miami reorganizou seus planos e agora está programado para viajar para Kansas City na manhã de quarta -feira, disse uma fonte familiarizada com os planos para o Yahoo Sports. Naturalmente, os fãs são céticos de que Messi se junta a seus companheiros de equipe. E algumas questionam se o jogo deve acontecer.

Por que Miami vs. Kansas City continuará apesar do frio

A CONCACAF, o órgão governamental do futebol norte e da América Central que administra a Copa dos Campeões, tomou a decisão original de reagendar o jogo de terça a quarta -feira “devido às condições climáticas adversas que devem afetar a área metropolitana da cidade de Kansas na cidade de Kansas no As próximas 24 horas, incluindo um significativo significativo, incluindo significativo significativo, incluindo acumulação de neve “, afirmou ele em comunicado de segunda -feira.

“A decisão”, acrescentou, “foi tomada para priorizar a segurança de jogadores e fãs e, em estreita coordenação com os dois clubes participantes e autoridades locais”.

Na quarta -feira, a neve é ​​menos preocupante. Espera -se que pare de cair na terça -feira à noite. E o Sistema de aquecimento subterrâneo no Parque Mercy da Criança Deve tornar o campo do Sporting KC perfeitamente jogável.

Por outro lado, a preocupação é hipotermia, ou outros problemas de saúde ou outros problemas de saúde, de doenças a lesões padrão, que podem vir do frio extremo.

Lionel Messi e Inter Miami podem não ter escolha a não ser jogar pelo clima gelado. (Foto AP/Mike Carlson)

Fifpro, um grupo de guarda-chuva que representa os sindicatos dos jogadores em todo o balão de futebol “, recomenda que o treinamento e as partidas sejam canceladas e ressecadas, a temperatura de resfriamento do vento é menor que 27 ° C (-16,6 graus Fahrenheit).

Mas não há regras de CONCACAF ou FIFA que expliquem temperaturas frias. Em Kansas City, há expectativa de que o jogo continue como (re) planejado, em parte porque não há espaço para um maior adiamento no calendário. Esta é a primeira etapa de um confronto nocaute de duas pernas. A segunda seção está programada para a próxima terça -feira. E a primeira etapa da próxima rodada é a semana seguinte. Nos fins de semana, a partir de sábado, há partidas da MLS. (A abertura da Liga de Miami, originalmente marcada para sábado às 14:30, foi removida às 7:30 para acomodar o adiamento das 24 horas de CONCACAF).

A única solução viável seria a Inter Miami aceitar a organização da primeira perna e viajar para Kansas City pela segunda semana da próxima semana, quando as temperaturas do KC retornarão ao normal, até os anos 50. suas pernas. (Quando solicitado a confirmar que essa opção foi oferecida ao clube e explicar por que essa mudança não aconteceu, os porta -vozes da Inter Miami não responderam às mensagens. A CONCACAF também não respondeu aos e -mails que estavam procurando comentários).

Quando é muito frio para o futebol?

Não há regras em parte porque há muito pouco precedente para o futebol em um clima tão frio. A maioria das ligas em países com invernos gelados, como os da Escandinávia e da Rússia, quebra para janeiro e fevereiro. As temporadas da MLS terminam no início de dezembro e começam no final de fevereiro, evitando assim o pior dos meses de inverno.

Ele O jogo mais frio da MLS foi uma partida de 3 de março de 2019 no Coloradoque registrou 18 graus Fahrenheit. O jogo mais frio entre as equipes da MLS foi o confronto de 20 de fevereiro de 2018 entre o Colorado Rapids e o Toronto FC na Liga dos Campeões da CONCACAF, que tradicionalmente começou uma semana ou duas antes da temporada regular da MLS.

Esse jogo colorido -Oronto estava em torno de 5 graus Fahrenheit no início e 3 graus por conclusão, com o frio do vento que é submerso bem abaixo de -10 graus.

Em seguida, superou o jogo de alto nível mais frio do andar dos Estados Unidos em janeiro de 2022, quando a equipe nacional dos EUA dos EUA. A temperatura daquele dia era de 2 graus Fahrenheit no início, com um vento frio de -14. Honduras teve que substituir vários jogadores devido a “condições climáticas extremas”.

No entanto, a maioria das controvérsias relacionadas ao clima se concentrou na neve. A partida de 2 de março do ano passado entre Real Salt Lake e LaFC, disputada em um lançamento coberto de neve em Utah, foi qualificado como uma “piada absoluta” do técnico do FC, Steve Cherundolo.

Em geral, no entanto, os clubes nas cidades de clima frio cobrem condições adversas. Quando a neve caiu no Colorado antes da partida da Copa dos Campeões de terça -feira entre Rapids e LaFC, o As corredeiras pareciam sutweet Inter Miami Preocupação com as condições em Kansas City. (Inter, apelido são os garças).

Em todo o mundo, os jogos são permitidos ocasionalmente devido a neve ou fortes chuvas, mas raramente devido ao frio. Na Sibéria, Um jogo da Premier League of Russia 2018 foi jogado No meio de um vento frio de -13 graus Fahrenheit. As regras de futebol russo declararam que as equipes poderiam se recusar a jogar se as temperaturas caíssem abaixo de -15 graus Celsius (5 graus Fahrenheit), mas a temperatura deste dia no início foi de -13,9 Celsius (6,98 Fahrenheit). Não existe tal regra em CONCACAF.

Então, a partida de Kansas City-Miami provavelmente continuará. A participação de Messi, que poderia colocar em risco sua saúde no curto e médio prazo, para a temporada de 2025, é uma decisão para ele e entre Miami.