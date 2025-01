Inter Miami e Lionel Messi hanno aggiunto Perù e Panama al loro tour pre-campionato

L’Inter Miami ha annunciato venerdì che la squadra si recherà in Perù e Panama per giocare due partite di riscaldamento in un tour del Nord, Sud e Centro America prima dell’inizio della stagione MLS 2025.

Gli Herons inizieranno il tour il 18 gennaio quando affronteranno il Club América a Las Vegas, Nevada, prima di recarsi in Perù il 29 gennaio per affrontare i campioni della Prima Divisione peruviana del Club Universitario de Deportes a Lima.

La partita contro il Club Universitario de Deportes sarà ospitata dall’Estadio Monumental, uno stadio con una capienza di oltre 80.000 tifosi.

L’Inter Miami affronterà lo Sporting San Miguelito allo stadio Rommel Fernandez Gutierrez a febbraio. 2.

“Siamo molto entusiasti di svelare cinque partite contro avversari nazionali e internazionali nelle Americhe che ci prepareranno per l’attesissimo 2025”, ha affermato Raúl Sanllehí, presidente delle operazioni calcistiche di Miami.

“Queste partite ci metteranno nella migliore posizione possibile in vista di una stagione unica con le varie competizioni in cui giocheremo quest’anno: la Coppa del Mondo per club FIFA, la Coppa dei Campioni Concacaf, la Coppa di Lega e la MLS”.

L’Inter Miami concluderà la tappa internazionale del tour con un’amichevole contro il Deportivo Olimpia all’Estadio Olímpico Metropolitano di San Pedro Sula, in Honduras, l’8 febbraio, prima di tornare in Florida per affrontare l’Orlando City a Tampa il 14 febbraio.

“Sabato 8 febbraio Olimpia-v Leone MessiL’Inter Miami lo ha confermato – ha dichiarato il sindaco della città, Roberto Contreras, in un post sui social -. Avremo un grande spettacolo sportivo all’Estadio Olímpico Metropolitano. Acquista adesso i biglietti…La città di San Pedro Sula accoglie Leo Messi e l’Inter Miami per giocare contro l’Olimpia.’

La stagione dell’Inter Miami inizia il 18 febbraio con una serie di Concacaf Champions Cup contro lo Sporting Kansas City, pochi giorni prima dell’inizio della MLS il 22 febbraio.