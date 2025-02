Inter Miami vs. NEW YORK CITY FC ODDS, Messi previsões: 2025 MLS Escolhas para 22 de fevereiro, Top Expert

Inter Miami cf. e estrela para a frente Lionel Messi Procurará redenção após a decepção dos playoffs no ano passado, quando eles lutarem Nova York FC Em uma partida de abertura da temporada no sábado. Depois de publicar 74 pontos da liga em 2024, a Inter Miami foi eliminada nos playoffs pelo Atlanta United por 3-2 em seu campo local. O New York City FC ficou em sexto lugar na Conferência Leste no ano passado, com 50 pontos, registrando uma marca de 11-8-12. A Inter Miami, que compilou 40 pontos a mais do que em 2023, venceu a conferência da ESE por oito pontos na equipe de Columbus em segundo lugar.

Inter Miami vs. Nova York FC 90 minutos Linha de dinheiro: Miami -180, Nova York +425, Desenho +340

Inter Miami vs. New York City FC sobre/Under: 3,5 Objetivos

MIA: Eu tive um diferencial de mais de 30 gols no jogo da MLS na última temporada

NYCFC: Ele marcou 54 gols em 34 jogos em 2024

Por que você deve apoiar o Inter Miami

Messi, 37 anos, virou a franquia quando ingressou na Inter Miami em agosto de 2023. Na última temporada, marcou 23 gols em 25 jogos, incluindo 20 gols em 19 jogos da liga. Desde que ele se tornou profissional em 2003-04, Messi marcou 749 gols em 924 jogos. A maioria desses objetivos ocorreu como membro do Barcelona na liga, onde marcou 672 gols em 778 partidas na carreira com o clube.

Também promove a ofensiva, o atacante Luis Suárez. Nos últimos três jogos, todo o amistoso do clube, tem um gol e três assistências. Em uma vitória amigável do clube por 5 a 0 sobre o Olimpia em 8 de fevereiro, ele teve um gol e uma assistência. Em 30 aparições na última temporada em Miami, incluindo 24 vagas, registraram 21 gols e 10 assistências em 84 chutes com 50 no alvo. O veterano de 38 anos do Uruguai iniciou sua carreira profissional em 2005 e registrou 514 gols em 837 jogos.

Por que você deve apoiar o New York City FC

O New York City FC é outro clube com uma tendência depois de melhorar em nove pontos de 2023 a 2024. O artilheiro Adrian Martínez retorna após publicar 17 gols e três assistências em 30 aparições. O jogador de 26 anos da Costa Rica joga profissionalmente desde 2015 e também é membro da Seleção Nacional da Costa Rica. Para o New York City FC, às vezes tem sido dinâmico, incluindo três gols que marcaram em 31 de maio de 2024. Ele entrou como substituto e obteve um hat-trick de 10 minutos em uma vitória por 5-1 sobre os terremotos de San José.

O meio -campista Santiago Rodríguez também recebe ofensa. Em 36 aparições, todo mundo começa, registrou 13 gols e 10 assistências em 98 chutes, incluindo 29 no alvo. Ele está entrando em sua quarta temporada com o New York City FC. O jogador nacional do Uruguaio iniciou sua carreira profissional em 2019 e registrou 32 gols em 166 jogos, incluindo 24 em 128 partidas da liga.

