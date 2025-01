Inter Miami x Club America Transmissão ao vivo: previsão, canal de TV, como assistir online, horário, notícias, probabilidades

Embora a temporada do Club América já tenha começado, eles farão um amistoso pouco ortodoxo contra o Inter Miami, em Las Vegas, para dar início à pré-temporada dos Herons. Ao vencer uma partida e empatar outra, contando principalmente com jogadores jovens, o Club América aparentemente está usando esta partida como seu início não oficial de temporada.

Foi uma entressafra mais longa do que o esperado para o Inter Miami, depois de ser eliminado dos playoffs da MLS Cup na primeira rodada e há muitas mudanças. O técnico Tata Martino foi substituído por Javier Mascherano e as estrelas estão um ano mais velhas e colaboradores importantes como Diego Gómez e Leonardo Campana se foram.

Aqui estão nossas histórias, como você pode assistir ao jogo e muito mais:

Como assistir e probabilidades



Data : Sábado, 18 de janeiro | Tempo : 22h, horário do leste

: Sábado, 18 de janeiro | : 22h, horário do leste Localização : Estádio Allegiant – Las Vegas, Nevada

: Estádio Allegiant – Las Vegas, Nevada Transmissão ao vivo: Passe de temporada da MLS

Lionel Messi jogará?

Pré-temporada do ano passado incluída Lionel Messi perdeu uma partida em Hong Kong. Os torcedores tiveram direito a reembolso de 50% dos ingressos após a reação ao não verem o campo argentino. Para evitar isso este ano, Messi é contratualmente obrigado a jogar pelo menos um tempo de 45 minutos durante a partida de pré-temporada em Las Vegas. É uma estipulação incomum no futebol americano, mas o futebol americano nunca viu um superastro como Messi. Jordi Alba, Sergio Busquets e Luis Suárez também deverão participar do amistoso para proporcionar um clima no nível da Copa dos Campeões da Concacaf, em Las Vegas.

O que mudou?

Além da chegada de um novo treinador, a entressafra tem sido movimentada para o Inter Miami com as saídas de Nocolas Freire, Sergiy Kryvtsov, Matías Rojas, Franco Negri, Leonardo Campana e Diego Gómez. Adições foram feitas com a tendência dos Herons no lado mais jovem, além da adição de Fafa Picault, mas nenhuma delas parece uma jogada que irá melhorar imediatamente a equipe. O lateral-direito Gonzalo Luján e o meio-campista Telasco Segovia são jogadores que podem acabar melhorando e sendo grandes contribuidores, mas vindos de fora dos Estados Unidos pode ser difícil se adaptar ao jogo da MLS.

Mais trabalho precisa ser feito para substituir a produção perdida pelas Garças e também para compensar possíveis ferimentos no futuro. Quando o Busquets foi eliminado nos playoffs, o time não teve como avançar a bola pelo meio-campo e se quiser evitar essa decepção nesta temporada, o desempenho sem suas estrelas será uma das maiores responsabilidades de Mascherano.

No momento, esta equipe parece ter dado um passo atrás em relação àquela que estabeleceu um novo recorde de pontos na temporada regular da MLS na temporada passada, com 74 pontos, mas há muito tempo para mudar isso também. A janela de transferências da MLS não abre oficialmente até 31 de janeiro e Miami tem flexibilidade através do Fundo de Alocação Geral para buscar jogadores, mas só o tempo dirá como eles farão isso acontecer.

Previsão

Com os Herons tentando dar o pontapé inicial, haverá ferrugem para se livrar à medida que o Club América avança na preparação, mas com as estrelas se exibindo em Las Vegas, ainda haverá gols. Escolher: Inter Miami 2, Club América 2