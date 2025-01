Inter Milan vs como uma previsão de Mônaco, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

É a hora do Inter, já que eles enfrentam Mônaco em seu último confronto de fase da Liga da Liga dos Campeões.

Um empate é todo o Inter Milan para garantir um lugar direto nos nocautes, mas os atuais campeões da série terão como objetivo não menos que uma vitória para aumentar a moralidade após sua recente falta de coração da supercoppa italiana contra o AC Milan. Como Mônaco, apenas por uma vitória que aumenta a confiança sobre o Aston Villa, promete não ser agressão.

A Inter tem sido um saco misto nesta temporada sob Simone Inzaghi, enquanto Philippe Clement Mônaco gera impulso silencioso com uma abordagem equilibrada e disciplinada.

Começo

Quarta -feira, 29 de janeiro, 20:00 horário local

Quinta -feira, 30 de janeiro, 13:30 ISTH

Localização: San Siro

Forma

Inter :: wwwlw

Mônaco: Wwllw

Jogadores para levar em consideração

LaUtaro Martínez (Inter Milão)

LaUtaro Martínez del Inter, ou como você chamaria de touro, geralmente tem sido uma força a levar em consideração na frente do objetivo dos Nerazzurri. Ele já forneceu 11 gols e três assistências nesta temporada.

Alexander Gowvin (U Monaco)

Em 22 jogos nesta temporada, Golovin contribuiu para os quatro gols da equipe. Agora, não comece a julgá -lo por isso porque seu papel se estende além dessas estatísticas. Horta passas, raças e até sabe como desbloquear isso.

Coincidência

Inter Milan acaba de conceder um gol, enquanto Mônaco concedeu 10 na UCL

Ambas as equipes são completamente de derrota e uma vitória nos dois últimos jogos da UCL

Os lados se depararam uma vez antes

Inter Milan vs. Como Mônaco: Conselhos de apostas e probabilidades

Dica 1: Inter para ganhar – 4/6 Betfair

Dica 2: Martínez para escrever – 11/8 Betfair

Dica 3: Mais de 2 gols – 5/2 Betfair

Notícias e lesões da equipe

A Inter Milan enfrenta algumas preocupações importantes para lidar com esse confronto de ganho essencial. Francesco Acerbi é duvidoso devido ao desconforto físico, o que pode deixar um buraco em seu alinhamento defensivo. Hakan Calhanoglu, uma força criativa crucial no centro do campo, é marginalizada com uma lesão muscular e espera -se no início de fevereiro. O goleiro do backup Raffaele di Gennaro também não está disponível, cuidando de uma lesão nos dedos até meados de fevereiro.

Mônaco também não está isento de desafios. Folarin Balogun, uma de suas principais ameaças de ataque, é descartada com uma lesão no ombro até meados de fevereiro, enquanto promete que o talento George Ilenikhena será perdido devido a uma lesão na virilha. Além disso, o problema do tendão de Wilfried Singo deixa uma lacuna em suas faixas defensivas. Ambas as equipes devem confiar na profundidade do esquadrão enquanto se preparam para esta reunião de alto risco.

Cabeçalho

Festas: 1

Inter: 0

Mônaco: 0

Desenhos: 1

Alinhamentos previstos

Inter Milan (3-5-2)

Sommer; Darmiano, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Augusto; Martínez, Thuram

Como Mônaco (4-2-3-1)

Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Mawissa; Camara, Zakaria; Akliouche, Minamino, Golovin; Biiereth

Previsão de coincidências

Ambas as equipes foram bem em suas ligas domésticas até agora, e se o impulso atual passará até então, qualquer um poderá vencer. Mas o Inter parece mais um lado bem equilibrado para remover os três pontos, especialmente em casa

Previsão: Inter Milan 2 – 0 Monaco

Teledifusão

Índia – Sonyliv

Reino Unido – Vídeo Amazon Prime

EUA

Nigéria – DSTV agora

