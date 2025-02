Intervistatore di coach di Eagles QB per un nuovo lavoro

La settimana scorsa è stata una verginità per Philadelphia Eagles.

In una settimana, hanno vinto il Super Bowl, hanno perso il loro coordinatore offensivo contro New Orleans Saints, che sarà il loro ultimo allenatore e usciranno anche dalla loro sfilata di vittoria del Super Bowl.

Ci sono già stati molti cambiamenti per questa squadra di campionato e le cose possono continuare a essere scosse mentre Ian Rapoport ha recentemente evidenziato su X.

Rapoport ha riferito che Doug Nussmeier, i quarterback di Eagles, intervistando con i santi per diventare potenzialmente il loro ultimo coordinatore offensivo.

Da un lato, questa sarebbe un’ottima opportunità per Nussmeier, che avrebbe la possibilità di unirsi a uno staff in cui ha già familiarità con il capo allenatore.

I santi sono in forma dura, in particolare in attacco, e Nussmeier potrebbe aiutarli a tornare in pista.

D’altra parte, se Nussmeier se ne va, gli Eagles devono sostituire pezzi più grandi del loro personale di coaching per i prossimi mesi, il che potrebbe metterli in deficit sulla strada della campagna del 2025.

Certo, hanno ancora Nick Sirianni come capo allenatore, ma i loro schemi offensivi e difensivi potrebbero apparire diversi sotto i nuovi coordinatori.

La buona notizia è che gli Eagles hanno lo scopo di preservare molti dei loro migliori giocatori, il che dovrebbe aiutarli a mantenere una certa continuità durante la campagna del 2025.

La leadership può cambiare, ma se questi giocatori rimangono motivati ​​sotto Sirianni, non c’è nulla da dire su cosa potrebbero ottenere nelle prossime stagioni.

