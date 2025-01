Investidores buscam US$ 5 bilhões para lançar uma liga internacional de basquete, assessorados por Maverick Carter

Uma liga internacional de basquete pretende ser lançada depois que a NBA restabelecer seu relacionamento com a China. (Foto de Nic Antaya/Getty Images)

A NBA poderá ter alguma competição internacional se um grupo de investidores aconselhado por Maverick Carter, diretor de negócios de LeBron James, cumprir as suas ambições.

Os investidores que buscam levantar US$ 5 bilhões para formar uma liga internacional de basquete incluem o cofundador do Skype, Geoff Prentice, o grupo de investimentos SC Holdings e o ex-executivo do Facebook, Grady Burnett. Relatórios Bloomberg. O grupo é liderado pelo UBS Group AG e pela Evercore Inc., e os investidores poderão eventualmente incluir fundos de private equity e fundos soberanos.

A liga seria composta por seis times masculinos e seis femininos jogando em oito cidades ao redor do mundo. As equipes passariam duas semanas em cada cidade, sendo uma delas citada em Cingapura. A rotação entre cidades seria semelhante ao calendário utilizado para corridas de Fórmula 1.

Não há intenção de tentar competir com a NBA, mas a liga aspira ser “uma F1 para o basquete”. Relatórios esportivos de front office. A temporada encurtada iria imitar a F1, o DP World Tour de golfe e empresas como a Unrivaled, a liga de basquete feminino 3×3 que estreia na sexta-feira. A data prevista para o anúncio da liga ainda não foi decidida.

Maverick Carter, diretor comercial de LeBron James, está assessorando um grupo de investidores que busca levantar US$ 5 bilhões para lançar uma liga internacional de basquete. (Foto de Paras Griffin/Getty Images)

Apesar da amizade e do relacionamento comercial de Carter com James, o astro do Los Angeles Lakers não tem envolvimento na liga. de acordo com relatórios de vários pontos de venda.

A iniciativa de lançar a liga internacional ocorreria após o retorno da NBA à China, em outubro próximo, com dois jogos de pré-temporada. Os jogos serão disputados em Macau após uma polémica de cinco anos provocada por publicações nas redes sociais do então director-geral do Houston Rockets, Daryl Morey, sobre os protestos em Hong Kong contra o governo chinês.

Durante a disputa com a China, a NBA continuou a expandir sua presença internacional com jogos de pré-temporada em Abu Dhabi e jogos da temporada regular em Paris. A NBA poderia abrir um escritório regional no Oriente Médio, segundo a Bloomberg. Enquanto isso, a MLB disputou jogos no Japão enquanto a NFL continua a construir uma presença na Europa.