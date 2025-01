IOA planeja redefinir o escopo do esporte com medalhas nos Jogos Nacionais

A PT Usha pretende apresentar uma proposta para concretizar o plano de redefinição do âmbito dos desportos de medalha nos Jogos Nacionais.

A Associação Olímpica Indiana (IOA) celebra o espírito duradouro e a importância histórica dos Jogos Nacionais, um evento profundamente enraizado no movimento olímpico e concebido para nutrir o talento nacional. Iniciados na década de 1920, os Jogos Nacionais surgiram como uma plataforma vital para identificar e treinar atletas para competições globais, incluindo os Jogos Olímpicos.

A gênese dos Jogos Nacionais remonta aos esforços colaborativos do Dr. AG Noehren e Harry Crowe Buck, cuja visão de canalizar a energia da juventude indiana por meio de um evento esportivo de nível nacional levou aos Jogos Olímpicos inaugurais da Índia em. 1924, organizado em Lahore, Punjab indiviso.

Após oito edições bem-sucedidas, o evento foi renomeado como Jogos Nacionais em 1938, e Lucknow sediou sua primeira edição pós-independência. Em 1985, os Jogos Nacionais adotaram um formato de estilo olímpico, tendo Nova Delhi como cidade-sede.

Nas últimas edições, a inclusão dos esportes regionais indígenas como eventos de demonstração tem sido um destaque, visando engajar o público local e promover a cultura esportiva regional. Porém, na edição anterior, diversas modalidades regionais foram incluídas nas provas de medalhas do Comitê de Conduta Técnica Desportiva (GTCC). A IOA reconhece o valor destes desportos, mas enfatiza a necessidade de manter uma distinção clara entre eventos de demonstração e eventos de medalha.

Os participantes e ganhadores de medalhas dos Jogos Nacionais têm direito a benefícios significativos, incluindo reserva em cargos no governo estadual e central, aumentos no salário base, prêmios em dinheiro, etc. Dados estes incentivos, a IOA acredita que é essencial alinhar os eventos de medalhas com disciplinas reconhecidas. nos principais eventos esportivos internacionais para manter a integridade e os padrões competitivos dos Jogos Nacionais.

O Presidente da IOA, Dr. PT Usha, pretende apresentar na próxima reunião da Assembleia Geral uma proposta para redefinir o âmbito dos desportos de medalha nos Jogos Nacionais. A proposta recomenda que apenas as modalidades esportivas incluídas nos próximos Jogos Olímpicos, Jogos da Commonwealth e Jogos Asiáticos sejam consideradas para inclusão, desde que as respectivas Federações Nacionais afiliadas ao IOA estejam atualizadas com o IOA pelo menos um ano antes do início do IOA. Jogos. .

Esta proposta sublinha o compromisso da IOA em alinhar os Jogos Nacionais com os padrões internacionais, garantindo que continuam a servir como uma plataforma primária para preparar os atletas para se destacarem no cenário global com o seu significado histórico e espírito.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama