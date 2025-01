Iowa State vs. Iowa Probabilidades, previsão, como assistir e transmitir Baylor: modelo comprovado revela escolhas da CBB para 4 de janeiro de 2025

Os 12 grandes rivais estão prontos para um grande confronto de basquete universitário quando o nº 3 Iowa State Cyclones (11-1, 1-0) receber o nº 25 Baylor Bears (9-3, 1-0) no sábado na CBS e Supremo+. Ambas as equipes chegam ao jogo de sábado em sequência de boas sequências, com Iowa State vencendo oito jogos consecutivos e Baylor tentando estender uma sequência de quatro jogos consecutivos. Os Cyclones obtiveram uma vitória por 79-69 contra o Colorado na segunda-feira, enquanto os Bears derrotaram o Utah por 81-56 em sua última partida.

Tipoff está agendado para 14h00 horário do leste dos EUA no Hilton Coliseum em Ames, Iowa. As últimas probabilidades de Iowa State vs. O consenso SportsLine de Baylor lista os Cyclones como favoritos de 8,5 pontos, enquanto o acima/menos para o total de pontos marcados é de 152,5.

Como assistir Baylor x Iowa State

Estado de Iowa x data Baylor: sábado, 4 de janeiro

Estado de Iowa x horário de Iowa Baylor: 14h00 horário do leste dos EUA

Escolhas de basquete universitário para Baylor x Iowa State

Para o estado de Iowa vs. Baylor, o modelo apoia os Bears para cobrir o spread (+8,5). Os Cyclones são liderados pela dupla de guardas Keshon Gilbert e Curtis Jones, que têm média de 16,3 pontos por noite. Eles também têm Joshua Jefferson, Milan Momcilovic, Dishon Jackson e Tamin Lipsey, todos marcando dois dígitos.

No entanto, os Bears podem contra-atacar com cinco jogadores marcando mais de 11 pontos por jogo, liderados pelo atacante Norchad Omier com 16,1 pontos e 10,9 rebotes. Os quentes Cyclones têm as ferramentas para reivindicar sua nona vitória consecutiva, mas o modelo de projeção da SportsLine faz com que os Bears cubram o spread em mais de 50% das simulações.

Como assistir e transmitir basquete universitário ao vivo na CBS

