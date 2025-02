Iowa vs. Capacidade de Wisconsin, previsão, linha: 2025 Celações de basquete universitário, 8 de fevereiro As melhores apostas do modelo testadas

Os texugos de Wisconsin nº 21 (18-5, 8-4 Big Ten) tentarão varrer sua série sazonal com o Iowa Hawkeyes (13-9, 4-7) quando estiverem no sábado à tarde. Wisconsin estabeleceu um recorde escolar quando perfurou 21 triplica em uma vitória de 116 a 85 em 3 de janeiro na primeira reunião da temporada. Os Texugos venceram sete de seus nove jogos desde então, incluindo uma vitória de 76-64 sobre Indiana na terça-feira. Iowa lançou cinco de suas últimas seis competições, caindo para o número 7 Purdue em uma final de 90 a 81 em seu jogo no meio da semana.

O TypeOff está programado para as 13h de sábado no Carver-Hawkeye Arena. Wisconsin é favorecido por 5,5 pontos nas últimas chances de Iowa vs. Wisconsin, enquanto o excesso/menos é de 162 pontos, por consenso da Sportsline.

O modelo simula cada jogo de basquete universitário da Divisão 1 10.000 vezes.

O modelo fez sua visão em Iowa-Wisconsin.

Iowa vs. Wisconsin estendido: Wisconsin -5,5

Iowa vs. Wisconsin acima/Under: 162 pontos

Iowa vs. Wisconsin Money Line: Wisconsin: -202, Iowa: +166

Iowa vs. Wisconsin escolhe:

Iowa vs. Wisconsin Streaming: FUBOTV

Por que a cobertura de Iowa pode

Iowa deve ter muitos motivos para ser motivado para esta revanche, já que Wisconsin dominou a primeira reunião. Os Hawkeyes ficaram empatados com o número 7 de Purdue no intervalo de terça -feira, antes de finalmente perder por um único dígito em um concurso competitivo. Eles se tornaram um time orientado para o perímetro depois que o artilheiro Owen Freeman foi perdido pelo resto da temporada devido a uma lesão nos dedos.

Os Hawkeyes ocupam o quinto lugar na Divisão I em anotações com 85,5 pontos por jogo e venceram três dos últimos quatro jogos em casa contra o Wisconsin. O guarda júnior Josh Dix marcou 27 pontos em 10 de 16 chutes contra Purdue, enquanto o sênior do Eaves, Payton Sandfort, acrescentou 23 pontos, seis rebotes e cinco assistências. Iowa tem 16-4 em seus últimos 20 jogos em casa e venceu nove de seus últimos 10 jogos no sábado.

Por que Wisconsin pode cobrir

Wisconsin estabeleceu um recorde escolar triplo (21) em seu primeiro jogo contra Iowa, e os texugos não olharam para trás desde então. Eles venceram oito dos últimos 10 jogos da conferência, passando para o quarto lugar na classificação. Embora tenham acelerado seu ritmo em comparação com as temporadas anteriores, eles conseguiram manter uma baixa taxa de rotação.

Os Texugos correram para uma vantagem de 26-4 contra o Indiana na terça-feira e levaram até 23 pontos nos últimos cinco minutos. A transferência do Missouri John Tonje, que marcou 15 pontos contra o Hoosiers, tem uma média de 18,5 pontos por jogo. Wisconsin cobriu a propagação em cinco de seus últimos seis jogos, enquanto Iowa não tem lucro contra a propagação em seus últimos seis passeios.

Como fazer as seleções de Iowa vs. Wisconsin

O modelo simulou Wisconsin vs. Iowa 10.000 vezes e os resultados estão dentro.

Então, quem ganha Iowa vs. Wisconsin e que lado da propagação atinge mais de 60% das vezes?