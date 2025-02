Os Lilywhites vêm após uma vitória estreita sobre os Red Devils.

A semana 26 das partidas da Premier League nos leva à Portman Road, onde a cidade de Ipswich está programada para bloquear as buzinas contra o Spurs.

Atualmente, a cidade de Ipswich está posicionada 18 na tabela de pontos da Premier League. Apesar de uma campanha impressionante para uma equipe recém -promovida, eles permanecem na zona de descida e enfrentam uma batalha crucial pela sobrevivência. Uma vitória contra o Tottenham Hotspur poderia levantá -los sobre Wolverhampton Wanderers e fornecer um impulso muito necessário em sua busca de segurança.

A recente forma de Ipswich tem sido encorajadora, pois eles permanecem invictos nos dois últimos jogos. Eles garantiram uma vitória muito próxima sobre Coventry na quarta rodada da FA Cup e conseguiram manter o Aston Villa em um empate em 1 x 1, apesar de serem reduzidos a 10 homens. Sua resistência será fundamental ao se preparar para enfrentar o Spurs em Portman Road.

Atualmente, o Tottenham Hotspur está se posicionando no 12º lugar na tabela Point League Points, mas eles entram no próximo jogo com impulso após uma recente vitória sobre o Manchester United. Um gol de James Maddison aos 13 minutos garantiu os três pontos para o Spurs. Agora, seu objetivo é desenvolver essa vitória e fazer upload mais alto na mesa.

Seu próximo desafio os vê viajando para Portman Road para enfrentar a cidade de Ipswich. Depois de sofrer uma derrota contra Ipswich no início da temporada, o Spurs estará ansioso para se vingar e garantir outra vitória crucial na estrada.

Começo:

Localização: Ipswich, Inglaterra

Estádio: Portman Road,

Data: sábado, 22 de fevereiro

Horário de início: 20:30 é; 15:00 GMT, 8:00 PT, 11:00

Árbitro: TBD

VAR: em uso

Forma:

Ipswich (em todas as competições): Dwlll

Tottenham Hotspur (em todas as competições): Wllww

Jogadores a levar em consideração:

Kalvin Phillips (Ipswich)

Kalvin Phillips, o meio -campista defensivo inglês de 29 anos, fez seu comércio com o Leeds United e o Manchester City antes de ser emprestado à cidade de Ipswich. Desde que ele se juntou a Ipswich, ele fez 14 aparições, mostrando vislumbres de sua qualidade e experiência. Durante seu tempo em Leeds, ele apareceu em 214 jogos, marcando 13 gols e desempenhou um papel crucial em sua promoção para a Premier League.

No cenário internacional, Phillips ganhou 31 bonés para a Inglaterra, que mostra uma presença confiável no centro do campo. Seu primeiro gol internacional ocorreu em uma vitória retumbante por 7 a 0 sobre a Macedônia del Norte nas eliminatórias da UEFA Euro 2020 em Old Trafford. Como descendência da batalha de Ipswich, sua liderança e habilidade defensiva serão fundamentais em sua luta pela sobrevivência.

Rodrigo Bentancur (Tottenham)

Rodrigo Bentancur, o meio -campista uruguaio de Nueva Helvecia, mostrou seus talentos em Boca Juniors e Juventus antes de fazer sua transferência para o Tottenham Hotspur em 2022. Desde que ingressou no Spurs, ele fez 73 aparições e contribuiu com o centro do campo. No cenário internacional, ele ganhou 67 bonés para o Uruguai e foi fundamental em seu terceiro lugar na Copa América 2024.

À medida que o Tottenham navega por um período desafiador com preocupações com lesões, o papel de Bentancur se torna ainda mais crucial. Sua compostura, retenção de bola e capacidade de ditar o jogo serão essenciais para fornecer estabilidade no centro do campo, enquanto os Spurs se inscrevem em consistência na Premier League.

Fatos de coincidência:

O acessório reverso viu Ipswich tirar o melhor proveito do Spurs por 1-2.

Os Spurs venceram três jogos nos últimos cinco jogos.

Ipswich perdeu três em seus últimos cinco jogos.

Ipswich vs Tottenham Hotspur: Dicas de apostas e probabilidades:

Espurs para vencer o jogo – 19/20 com Bet365

Kulusevski marcará primeiro – 15/2 com William Hill

Ipswich 0-2 Tottenham Hotspur-9/1 com potência de arroz

Lesões e notícias da equipe:

Para Ipswich, Christian Walton e Julio Enciso estão prontos para se perder no próximo jogo.

A grande lista de lesões do Spurs inclui Romero, Van de Ven, Dominic Solanke e Richarlison.

Estatísticas de frente para frente:

Total de correspondências – 54

Ipswich Won – 22

Spurs venceu – 24

Desenha – 8

Alinhamento previsto:

Problema de Ipswich (4-2-3-1):

Palmer (GK); Burgess, O’Shea, Greaves, Towsend; Phillips, Cajuste; Johnson, Hutchinson, Enciso; Delaboque

Previsão de alinhamento do Tottenham (4-3-3)

Vigário (GK); Porro, Danse, Davies, Spence; Bergvall, Bentancur, Madmer; Kulusevski, filho, tel

Previsão de coincidências:

Os Spurs vêm após uma recente vitória sobre o Red Devils. Eles têm uma oportunidade de ouro para vingar a derrota do acessório inverso. Esperamos que os Lilywhites sejam vitoriosos sobre a roupa de Ipswich.

Previsão: Ipswich 0-2 Tottenham Hotspur

Detalhes da transmissão:

Índia: Star Sports Network, Disney+ HOTESTAR

Reino Unido: Esportes de céu, TNT Sports

EUA: NBC Sports

Nigéria: Supersport, televisão esportiva

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.