A Adani International School comemorou o Dia Esportivo Anual na sexta -feira, e o jogador indiano Ishant Sharma terá a oportunidade de convidado principal. Cerca de 550 crianças participaram do Dia Esportivo Anual na escola. A figura influente do críquete indiano, Sharma, que por mais de uma década conseguiu o ataque de ritmo, trouxe uma experiência e observações valiosas que inspiraram jovens atletas. Sharma tocou 105 testes, 80 torneios ODI e 14 T20 e tem 434 postigos internacionais em seu nome.

Na sexta -feira, Sharma interagiu com os alunos e os incentivou a perceber a perfeição na vida. Suas anedotas em campo tornaram o dia especial para estudantes da Escola Internacional Adani.

“Sinto -me animado por ter passado um tempo com crianças que são o futuro do nosso país. Tenho certeza de que eles tiveram um dia inesquecível, incentivando um esporte. Gostaria de agradecer à Adani International School por me fazer parte deste dia especial, me trouxe boas lembranças e me fez sentir nostálgico “, disse o Krykiecist, 36 anos.

Sergio P., chefe da escola, a Adani International School disse: “Ficamos encantados com o fato de o jogador do Ishanta Sharma Group ser o nosso evento. Ele fez parte de inúmeras vitórias inesquecíveis para o críquete indiano, e sua presença fortaleceu ainda mais a visão do grupo Adani em favor do grupo Adani. esportes.

Ele deixou uma influência duradoura, interagindo e inspirando essas crianças e seus pais. Nossos sinceros agradecimentos a Ishan e esperamos que ele tenha se divertido na Escola Internacional Adani. ”

Ó Escola Internacional Adani

(Exceto pelo cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada com base em um comunicado à imprensa)