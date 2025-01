"Isso dói…": Suryakumar Yadav quebra o silêncio sobre o Troféu dos Campeões 2025 retirado da equipe da Índia

O batedor explosivo e capitão do T20, Suryakumar Yadav, disse na terça-feira que aceitou ficar de fora do elenco do Troféu dos Campeões, mas o que mais o dói é que ele não conseguiu um bom desempenho no formato ODI e os selecionados para o evento ICC merecem estar no equipe. Os selecionadores ignoraram Suryakumar para o elenco de 15 jogadores do CT, mas ele permanece na liderança do time que enfrentará a Inglaterra de Jos Buttler na série T20I de cinco partidas que começa na quarta-feira.

Com seu repertório de rebatidas, Suryakumar é um dos mais devastadores no críquete T20, mas essa forma não se traduziu em corridas no críquete com mais de 50, com o batedor de ordem média marcando 773 corridas em 37 ODIs com uma média de 25,76.

Questionado se se sentiu magoado com a falta de inclusão, SKY, como é carinhosamente tratado, respondeu: “Por que doeria? Se eu tivesse me saído bem, estaria no Troféu dos Campeões. Se eu não me sair bem, é importante aceitar isso”. “E ao mesmo tempo, se você ver a equipe (CT), eles parecem muito bons. Quem quer que esteja lá, são todos bons jogadores. Na Índia, eles se saíram relativamente bem neste formato e também jogam críquete nacional e estou muito feliz por eles.

“Dói-me pensar que não me saí bem. E se eu me saísse bem, ficaria lá. Se eu não me saí bem, alguém que merece se sair muito bem merece estar lá.” Ele disse que Jasprit Bumrah e o retorno de Mohammed Shami são uma “combinação letal” para qualquer adversário se estiverem aptos a ganhar o Troféu dos Campeões.

Bumrah não joga boliche desde o Teste de Sydney e não está disponível pelo menos para o T20Is devido a espasmos nas costas.

“Eles jogavam muito críquete juntos. Eles são jogadores experientes. Quando você joga pela Índia, é um sentimento diferente, uma emoção diferente. Responsabilidade extra e você adora o jogo.

“Então será bom vê-los jogando boliche juntos novamente. Assim como vimos na Copa do Mundo ODI de 2023. Eles jogaram muito bem. E esperamos ver o mesmo boliche no Troféu dos Campeões.”