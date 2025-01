Isso é o que sabemos até agora

É o momento de Dante

Os fãs de Fortnite estão atualmente entusiasmados com novos vazamentos sugerindo que a colaboração de Devil May Cry chegará em breve ao jogo. É um crossover emocionante com a icônica franquia de caçadores de demônios da Capcom que fará parte do jogo.

Por enquanto, esta informação é reportada em vazamentos e ainda aguardaremos a Epic Games fazer o anúncio oficial final. Vamos ver mais detalhes neste artigo.

O que os fãs podem esperar?

Os vazadores de Fortnite Loolo_WRLD e Wensoing, que obtiveram suas informações de uma fonte interna confiável, confirmaram recentemente rumores que se originaram em dezembro de 2023, quando Nick Baker do Xbox Era Podcast sugeriu o crossover.

Embora esta colaboração não seja uma surpresa, todos os fãs e comunidade de Fortnite estão bastante entusiasmados. Os detalhes específicos relacionados com a colaboração ainda estão em segredo, mas podemos facilmente prever o que podemos esperar desta colaboração.

Os fãs podem esperar skins, trajes e pacotes icônicos dos personagens icônicos desta franquia, como Dante, Nero, Trish ou até mais. Não se esqueça do GOAT, “Vergil”. Sua Katana pode ser uma ótima opção como arma.

Com a série animada da Netflix agendada para abril de 2025, esta colaboração Fortnite pode ser um movimento estratégico para criar expectativa. Vale ressaltar que o jogo mais recente da série, Devil May Cry 5, foi lançado em março de 2019.

Últimas atualizações

O teaser de Hatsune Miku e Jam vazou e seu emote, “Miku Miku Beam”, também será lançado em breve. Os fãs poderão ver o caminhão Teenage Mutant Ninja Turtles que poderá aparecer no jogo e na Rocket League.

Aqui estão algumas atualizações mais recentes da loja:

TODA My Hero Academia – ESTA NOITE

Companhia Letal – ESTA NOITE

Nick Eh 30 – AMANHÃ

Lazarbeam – AMANHÃ

Fruta Perdedora – AMANHÃ

J Balvin – AMANHÃ

Com objetivo – AMANHÃ

Além disso, mais skins de Dragon Ball retornaram junto com mais skins de My Hero Academia. Como fã de anime, você pode querer obtê-los o mais rápido possível.

Para mais atualizações, siga Khel Now Gaming em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.