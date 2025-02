"Isso não é T20 ou uma festa": Substituição para Masters of Jasprit Bumrah Masters enviou um grande aviso

Enquanto a equipe da Índia parece alcançar seu passo no momento certo, pouco antes dos campeões do troféu 2025 – tendo em casa na Inglaterra por 3 a 0 na série ODI – eles ainda terão que substituir Jasprit Bumrah durante o torneio principal. Bumrah, sem dúvida o ritmo de ritmo de ritmo, não conseguiu se recuperar do problema traseiro no torneio. O ex -técnico da Inglaterra, David “Bumble” Lloyd, disse que o marinheiro esquerdo Arshdeep Singh, que substituiu Bumrah no jogo XI na Índia, terá que se adaptar significativamente ao críquete T20I ao críquete ODI.

“Esta é uma ótima oportunidade para alguém que poderia entrar, alguém que não criaria uma equipe. Mas você não pode escapar do fato de que ele (Bumrah) é o melhor chapéu do mundo, e se você não jogar um problema para você, você tem um problema “, disse Lloyd, dizendo sobre Críquete Talkport.

Arshdeep Singh é o gol mais alto da história T20i, mas até agora ele jogou apenas nove ODI. Lloyd mencionou que passar de T20is para ODI seria uma grande mudança.

“Uma enorme diferença – quatro engrenagens a 10. Se você é uma oposição, teste -a; Realmente chega até ele “, disse Lloyd.

“Este não é um colega T20, não é uma festa pequena, você precisa voltar e voltar novamente.” Será algo que ele não estará acostumado “, disse Lloyd.

Arshdeep é um dos três chutes escolhidos pela Team India como o Trophy Masters de 2025, juntamente com o experiente Mohammed Shami e o recentemente confuso ferimento duras. A Índia foi com cinco spinners em sua composição, levando em consideração as condições em Dubai e a curta duração do torneio.

Arshdeep estava indo muito bem em seus nove ODI para a Índia, depois de marcar 14 gols com uma média de 23.

No entanto, Arshdeep só jogou uma partida solitária em três partidas da ODI contra a Inglaterra, e ele jogou em dois e feriu.

A falta de Bumrah – que foi nomeada ICC Crickere do ano em 2024 – certamente será sentida pela Índia. O jogador de 31 anos foi conquistado pelo “jogador de torneio” no Campeonato Mundial do T20 2024 e “Jogador da série” no troféu Border-Gavascar e apareceu na melhor forma de sua carreira, indo para o Trophy Masters.

É provável que a Índia vá com dois marinheiros de linha de frente no jogo XI no troféu dos Campeões, com o versátil Hardik Pandya foi a terceira opção da costura.