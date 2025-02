"Isso não é uma piada": R Ashwin apresenta Skok no mercado no comentário “Não se preocupe se perdermos com a Índia”

A Inglaterra sofreu uma derrota embaraçosa da série ODI por 3-0 e as derrotas da série T20i 4-1 nas mãos da Índia durante uma rota recentemente construída, e o lendário spinner da Índia Ravichandran Ashwin iniciou críticas acentuadas sobre eles. Em particular, Ashwin expressou decepção com o quão levemente a Inglaterra parecia pegar a série e também enfatizou sua desaprovação pelas desculpas usadas pela Inglaterra após sua paralisia. Em particular, a Inglaterra, Ben Duckett, se viu sob um martelo com Ashwin depois que ele disse que eles não se importaram com a perda da série por 3 a 0, se a Inglaterra derrotar a Índia nos campeões de troféus.

“Se perdermos por 3 a 0 para a Índia, não me importo se os derrotarmos na final no Troféu dos Campeões. Ninguém provavelmente olhará para esta série, se formos operarmos nesta competição “, disse Duckett após a derrota da série ODI por 3-0.

Ashwin reagiu bruscamente às declarações de Duckett.

“Não importa o que Ben Duckett diga, transição para os mestres do troféu desta série de perdas Canal do youtube.

“Ben Duckett também disse coisas semelhantes, dizendo que Yashasvi Jaiswal aprendeu a interpretar um críquete agressivo da Inglaterra no estilo do Bazball. Para o humor – Ashwin acrescentou.

Ashwin também criticou o fato de que os jogadores da Inglaterra parecem procurar desculpas após a derrota da série. Ele também afirmou que a equipe da Inglaterra estava caindo de tempos em tempos.

“Sua Copa do Mundo em ODI 2023 também foi muito ruim. Não é como se eles estivessem em mau estado dentro de 2-3 meses. Tem sido assim há quatro anos. Apesar de um grupo tão talentoso, eles não são capazes de justificar seu potencial – disse Ashwin.

“Eu até li alguns dias atrás em um críquete de teste há alguns dias, que Ben Stokes disse que não entendia o sistema WTC. Meu único conselho é que, se você não entender o sistema de pontos, primeiro vá e compreenda.

A Inglaterra enfrentará a Austrália, a África do Sul e o Afeganistão W, espera -se que seja um grupo de combate estritamente no campeonato de 2025.