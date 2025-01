Jack Hoffman, o jovem torcedor de Nebraska conhecido por ‘The Run’ em 2013, morre após lutar contra o câncer aos 19 anos

Jack Hoffman, visto aqui em 2014, correu para um longo touchdown no jogo de primavera do Nebraska quando tinha apenas 7 anos de idade, em um momento icônico e emocionante. (AP/Nati Harnik, Arquivo)

Jack Hoffman, um jovem paciente com câncer e torcedor de Nebraska que marcou um touchdown icônico durante o jogo de primavera dos Cornhuskers em 2013, morreu na quarta-feira.

Ele tinha 19 anos.

Hoffman foi diagnosticado pela primeira vez com glioma canceroso quando eu tinha 5 anos, que é uma forma de câncer que pode crescer e pressionar o cérebro ou o tecido da medula espinhal. Inicialmente, os médicos disseram à família que a maior parte do tumor encontrado em seu cérebro não poderia ser removida, embora surpreendentemente um médico tenha conseguido remover mais de 90% do tumor.

Hoffman, um torcedor de longa data de Nebraska, tornou-se amigo do então running back do Cornhuskers, Rex Burkhead, pouco antes de sua cirurgia. Eles correram em campo no Memorial Stadium depois de um almoço juntos, e Hoffman mais tarde jogou durante o jogo do time na primavera de 2013.

Hoffman, então com 7 anos, correu para um touchdown de 69 jardas durante aquele jogo, provocando uma grande celebração na end zone em uma cena incrível. Naturalmente, o momento explodiu na Internet. Nesse mesmo ano ganhou o ESPY de melhor momento esportivo e se reuniu com o presidente Barack Obama na Casa Branca.

Hoffman e sua família lançaram posteriormente a “Team Jack Foundation”, que arrecadou mais de US$ 14 milhões para pesquisas pediátricas sobre câncer cerebral. O pai de Jack, Andy, também foi diagnosticado com câncer no cérebro em 2020 e morreu menos de um ano depois. Ele tinha 42 anos.

Hoffman se recuperou de sua batalha inicial contra o câncer e acabou jogando no time de futebol americano de sua escola. Ele foi diagnosticado com câncer novamente em 2023 e foi submetido a uma cirurgia de ressecção do tumor em 2024. Seu tumor retornou e progrediu para um raro glioma de alto grau.

Apesar de ter passado por dezenas de tratamentos de radiação, Hoffman começou seu primeiro ano de faculdade na Universidade de Nebraska, em Kearney, no outono passado e estava no programa de pré-direito.